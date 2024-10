Segundo turno em Olinda: Márcio Botelho declara apoio a Vinícius Castello, candidato do PT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Quarto lugar no primeiro turno, Márcio Botelho declarou apoio ao petista no segundo turno, que será decidido entre Vinícius Castello e Mirella Almeida

Vice-prefeito de Olinda e quarto colocado no primeiro turno, Márcio Botelho (PP) oficializou o apoio ao candidato Vinícius Castello (PT) na disputa do segundo turno, em evento na tarde desta terça-feira (8), em Bairro Novo.

No pleito disputado no último domingo (6), Márcio Botelho terminou com 4,81%, totalizando 9.989 votos.

Em seu discurso, Márcio destacou que “foi muito fácil” decidir pelo apoio a Vinícius, enfatizando a convergência de sua candidatura com a do petista nas críticas à atual gestão municipal, representada no pleito por Mirella Almeida (PSD).

“Essa decisão foi muito fácil, porque a gente tem os mesmos objetivos, que é cuidar de Olinda. Cuidar de uma população carente, que é perseguida, que não tem o apoio do poder municipal. A gente andou todos os quatro cantos dessa cidade nessa campanha e a gente viu o descaso da prefeitura de Olinda. Infelizmente, uma prefeitura perseguidora, que não olha para o cidadão, olha só para o seu lado. Olinda não precisa mais desse tipo de oligarquias na cidade. Não podemos mais aceitar essa tirania que foi implantada na cidade de Olinda. A gente está aqui, Vini, de mãos dadas, para a gente ganhar essas eleições”, disse.

Vinícius Castello, em sua fala, celebrou o apoio de Márcio e destacou que as conversas entre os dois já aconteciam antes das respectivas candidaturas, já que ambos faziam as mesmas críticas à atual gestão municipal.

“A gente vem conversando sobre essa cidade há um certo tempo. Muito antes da gente se candidatar, Márcio já demonstrava, não só a insatisfação com uma gestão que não dialoga, mas de como a gente está em um momento de superar a desorganização que fizeram do que é a política da cidade de Olinda. Nos diminuíram e isso acaba interferindo diretamente nas nossas vidas”, afirmou.

O petista continuou, destacando que é possível realizar um novo governo em Olinda e que “não pode ser um poder pelo poder”, enfatizando que é preciso unir forças para cuidar de uma cidade “desgovernada” e “destruída”.

“É esse o diálogo que a gente se encontra, que faz com que a gente entenda que uma nova gestão, um novo governo, é possível desde que a gente tenha os mesmos interesses. E não pode ser um poder pelo poder. Tem que ser unindo força para poder cuidar de quem está cansado de uma cidade desgovernada, de uma cidade destruída pela falta de compromisso com quem mais precisa. Esse diálogo fez com que eu e Márcio pudéssemos estar aqui hoje”, complementou.

O petista foi o mais votado no primeiro turno e disputará o cargo com Mirella Almeida (PSD), candidata do prefeito Lupércio.

Outros candidatos

Além de Márcio, outro candidato que disputou o primeiro turno e definiu apoio para o segundo turno foi Antônio Campos (PRTB), que declarou apoio a Vinícius Castello (PT) nesta terça-feira (8).

"No segundo turno, Vini para mudar Olinda. Hoje, trocamos um telefonema, Vini ligou para mim, com quem sempre tive um bom diálogo, relação de respeito. Meu voto pessoal, no segundo turno, é em Vini, para salvar Olinda e virar uma página que Olinda precisa virar da era Lupércio/Mirella", disse Antônio, em nota enviada ao Jornal do Commercio.

Detentora de mais de 50 mil votos no primeiro turno, Izabel Urquiza (PL) ainda não decidiu sobre apoios no segundo turno e segue avaliando junto a lideranças do Partido Liberal.

Eleição em Olinda

Vini Castello e Mirella Almeida foram os dois candidatos mais votados em Olinda na eleição do último domingo. Veja os números: