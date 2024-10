"A nossa vitória teve grande contribuição de João Campos", diz Diego Cabral após reunião com o prefeito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito eleito de Camaragibe, Diego Cabral (Republicanos), que obteve 45,39% dos votos, esteve na Prefeitura do Recife nesta quinta-feira (10) para uma reunião informal com João Campos (PSB), reeleito no primeiro turno das eleições municipais. A vice-prefeita eleita do município na coligação “Um novo tempo de trabalho” (Republicanos, PSB, PT, MDB, PC do B, PV, Psol, REDE, Solidariedade, AGIR e PMB), Comandante Débora, também estava presente.

“A nossa vitória nesta eleição teve uma grande contribuição de João Campos e do PSB. Agradeço todo esse empenho do prefeito do Recife neste sonho que se tornou realidade e vamos, juntos, buscar parcerias para que tanto o Recife quanto Camaragibe avancem ainda mais”, declarou Diego Cabral.

Durante a campanha eleitoral, Diego mencionou diversas vezes a gestão de João Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos. O republicano também destacou que pretende implementar projetos como o Compaz e ações de aplicação de geomantas em áreas de risco nos morros de Camaragibe.

“Parabenizo Diego pela vitória e pela campanha exitosa realizada em Camaragibe, que é uma das cidades mais importantes do Grande Recife. Estamos à disposição dele e de toda a sua equipe para auxiliá-los no que precisarem”, afirmou João Campos.