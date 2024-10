Segundo turno em Paulista: saiba as propostas e quem é Ramos, candidato do PSDB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PSDB defende o desenvolvimento econômico sustentável, modernização do sistema educacional e programas de incentivo fiscal para empresas

Ramos (PSDB) é um dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista. No primeiro turno, terminou na liderança, com 44,36% (74.092 votos). Ex-deputado estadual e ex-vereador do Recife, Ramos disputa o pleito paulistense pela quarta vez, tendo sido derrotado nas outras três vezes que concorreu.

Quem é Ramos

Candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira, Severino Ramos tem 75 anos de idade, natural de Goiana. Na política, Ramos iniciou a trajetória no Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife (SECR), onde é presidente, além de também ter sido membro fundador da Força Sindical no Recife.



Em 2004, Ramos foi eleito vereador do Recife pelo PMN, onde ficou até 2008. Na legislatura, foi vice-presidente da Câmara Municipal. Em 2010, pelo mesmo partido, foi eleito deputado estadual.



Ramos disputou a prefeitura de Paulista por três oportunidades, sendo a primeira em 2012, pelo PMN, ficando na terceira posição. Em 2016, concorrendo pelo PTB, ficou em segundo lugar, enquanto em 2020, foi novamente o terceiro colocado.

Propostas

No programa de governo, Ramos defende, entre outros tópicos, o desenvolvimento econômico sustentável do município, a modernização do sistema educacional, fortalecimento do sistema de cultura, programas de incentivo fiscal para empresas, unidades de saúde para as praias e uma central de parto de humanizado.

Propostas de Ramos para a Educação

No programa de governo apresentado por Ramos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na área da educação destacam-se as propostas de implementação do horário integral nas escolas municipais, a garantia de vagas para todas as crianças a partir de 4 anos e a criação do programa Escola Aberta nos finais de semana, para acolhimento de famílias do entorno.

Propostas de Ramos para a Saúde

Ramos promete a construção da Unidade de Saúde da Mulher e da Criança no município, a UPA das Praias e a Central do Parto Humanizado, além da proposta de acabar com as filas para consultas e exames, com um sistema eletrônico de marcação.

Cultura

De acordo com o plano de governo, as propostas para a Cultura são fortalecimento do Sistema Municipal de Cultura e assegurar a participação dos artistas locais em todos os eventos culturais do município.

Infraestrutura

No plano de governo, Ramos propõe a melhoria da qualidade do transporte público na cidade, com renovação da frota e ampliação das linhas. Outras propostas são a implementação de ciclovias e calçadas acessíveis, além do reordenamento de Centros Urbanos e requalificação da orla.

Segurança pública

Ramos defende, no plano de governo, a implementação de sistemas de monitoramento e a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança.

Meio ambiente e sustentabilidade

Entre as propostas defendidas no tema por Ramos, estão a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, a atualização da legislação ambiental no município e a criação de programas de conservação e recuperação das margens do rio Paratibe.

Transparência

Ramos propõe a criação do programa “Governo Aberto”, para garantir transparência das ações do governo, usando plataformas digitais. Outra proposta é a garantia de participação popular com conselhos e fóruns.

Assistência Social

No programa de governo, Ramos promete a requalificação dos Centros de Referência de Assistência Social, além da implantação de um Núcleo da Criança e do Adolescente e programas para atendimento a mulheres vítimas de violência.