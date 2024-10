Segundo turno em Olinda: Izabel Urquiza descarta apoios a Mirella e Vinícius: "iria de encontro a tudo que critiquei"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidata do PL justificou posição, destacando disputa nacional entre PL e PT para não apoiar Vinícius e lembrou primeiro turno para recusar Mirella

Terceira colocada no primeiro turno das eleições para a prefeitura de Olinda com 51.526 votos (24,83%), a ex-candidata Izabel Urquiza (PL) se posicionou sobre o segundo turno no município, declarando posição neutra, em nota divulgada na madrugada deste sábado (12).

Inicialmente justificando a recusa de apoio ao candidato Vinícius Castello (PT), Izabel afirmou que atende alinhamento e orientação estadual e nacional do Partido Liberal (PL) para não apoiar o petista, lembrando da disputa a nível nacional entre PL e PT.

Já em relação a Mirella Almeida (PSD), Izabel disse que não pode declarar apoio “a candidata da gestão”, lembrando de todo o seu posicionamento durante a campanha e que “iria de encontro a tudo que critiquei” e poderia representar um ensejo de continuidade da administração atual.

Confira a nota na íntegra abaixo:

"Como candidata do PL, seguindo alinhamento e orientação estadual e nacional, não apoiarei o candidato do PT em Olinda, partido adversário do Partido Liberal em nível nacional.

Por outro lado, considerando a minha posição durante toda a campanha não posso declarar apoio a candidata da gestão, pois iria de encontro a tudo que critiquei e ensejaria em um compromisso com a continuidade dessa administração.

Assim, agradeço pelos 51.526 votos de confiança e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando por Olinda.

Izabel Urquiza"