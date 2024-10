SJCC promove debates e sabatinas com candidatos às prefeituras de Olinda e Paulista no segundo turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação realiza, nos dias 24 e 25 de outubro, debates com os postulantes ao poder executivo das cidades

Os eleitores de Olinda e Paulista terão uma excelente oportunidade para conhecerem melhor os candidatos que pretendem comandar os municípios e disputam o segundo turno nas eleições 2024.

Isso porque o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação realiza, nos dias 23 e 25 de outubro, debates com os postulantes ao poder executivo das duas cidades. Os debates serão transmitidos na Rádio Jornal Recife, a partir das 10h30, com transmissão simultânea nas plataformas digitais do SJCC. Os encontros serão comandados pela jornalista Natalia Ribeiro.

Na quarta-feira (23), Mirella Almeida (PSD) e Vinicius Castello (PT) se encontram para debater os problemas e desafios de Olinda.

Já na sexta-feira (25), será a vez dos candidatos que disputam a prefeitura de Paulista. Ramos (PSDB) e Junior Matuto (PSB) vão discutir os temas sensíveis ao município.

REGIÃO METROPOLITANA

Para Laurindo Ferreira, diretor de redação do Jornal do Commercio, essa será uma oportunidade de ampliar a cobertura dos veículos do Sistema Jornal do Commercio para os demais municípios da RMR. “A questão metropolitana, mais do que nunca, está no foco das nossas pautas, das nossas preocupações e ganharão ainda mais força no próximo ano, com a posse dos novos prefeitos. Nosso olhar metropolitano vai estar atento à questão urbanística, ao transporte público, à questão da saúde, economia dos municípios, ao problema da mobilidade. Enfim a pauta da Região Metropolitana vai ganhar muita força, além do que já ganha, do que já tem hoje no Sistema Jornal do Commercio”, pontuou.

DINÂMICA

Segundo Victor Tavares, coordenador do núcleo de eleições do SJCC, os debates serão importantes para que os eleitores conheçam melhor os candidatos. “O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação mantém a sua tradição de realizar debates para ajudar os eleitores a conhecerem melhor os candidatos que querem comandar a sua cidade. Os debates entre os candidatos de Olinda e Paulista vão ser momentos onde os candidatos poderão fazer perguntas de temas livres, de temas definidos pela organização do debate e também responderão perguntas dos jornalistas do SJCC. Nosso principal objetivo é debater os temas sensíveis de cada cidade, entendendo os desafios de cada município para que os próximos gestores busquem enfrentá-los a partir de 2025”, destacou.

SABATINAS

Além dos debates, a TV Jornal vai realizar sabatinas com os candidatos que disputam a prefeitura de Olinda e do Paulista. Durante o TV Jornal Meio-dia, os candidatos terão dez minutos para responderem as perguntas da jornalista Anne Barretto.

CALENDÁRIO

16/10 - Vinicius Castello (PT)

17/10 - Mirella Almeida (PSD)

23/10 - Ramos (PSDB)

24/10 - Junior Matuto (PSB)