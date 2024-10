Na reta final do segundo turno, SJCC faz debates e sabatinas com candidatos de Olinda e Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em semana decisiva para o segundo turno das eleições municipais, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) promove debates e sabatinas com os candidatos a prefeito de Olinda e Paulista, no Grande Recife.

Mirella Almeida (PSD) e Vinícius Castello (PT), candidatos em Olinda, e Júnior Matuto (PSB) e Ramos (PSDB), postulantes em Paulista, terão oportunidade de discutir propostas e convencer os eleitores de que são as melhores opções para governar as respectivas cidades.

O debate com os candidatos em Olinda será na quarta-feira (23), e poderá ser acompanhado a partir das 10h30 na Rádio Jornal, com transmissão simultânea no YouTube, nos canais da Rádio Jornal e JC Play.

Também na quarta, o candidato à Prefeitura de Paulista Ramos será sabatinado no programa TV Jornal Meio Dia, a partir das 11h40. Na quinta-feira (24), é a vez do candidato Júnior Matuto participar da sabatina na TV Jornal, no mesmo programa e horário.

Já o debate com os candidatos de Paulista está marcado para a sexta-feira (25), e poderá ser acompanhado a partir das 10h30 na Rádio Jornal e no YouTube da rádio e do JC Play.

Segundo turno

Olinda e Paulista são as únicas cidades de Pernambuco que terão segundo turno em 2024. Na Marim dos Caetés, Vinícius Castello teve 38,75% dos votos válidos no primeiro turno, contra 30,02% de Mirella.

Já no primeiro turno em Paulista, Ramos obteve 44,36% dos votos válidos, e Júnior Matuto, 30,66%.

A disputa também inclui um embate político entre a governadora Raquel Lyra (PSDB), que apoia Mirella em Olinda e Ramos em Paulista, e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que apoia Vinícius Castello em Olinda e Júnior Matuto em Paulista.

Mirella Almeida (PSD), candidata à Prefeitura de Olinda, em sabatina na TV Jornal

Vinícius Castello (PT), candidato à Prefeitura de Olinda, em sabatina na TV Jornal