Apuração das eleições 2024: veja o resultado para prefeito em Fortaleza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Capital cearense terá disputa em segundo turno, de acordo com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, divulgados neste domingo (6)

Os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) vão disputar o segundo turno das eleições em Fortaleza. Fernandes tem 40,27% dos votos válidos e Leitão tem 34,29%.

Foram apuradas 98,67% das urnas até o momento.

André Fernandes de Moura, do PL, tem 27 anos. É formado em Ciência Política e Relações Internacionais, com pós-graduação em Direito Constitucional e Gestão Pública. Em 2018, foi eleito deputado estadual. Em 2022, concorreu a uma vaga de deputado federal e foi eleito.

Evandro Leitão, do PT, tem 57 anos e está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado estadual. Servidor público de carreira, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. É formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC).