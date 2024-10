Vinicius Castello faz caminhada ao lado de João Campos e promete Compaz em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Caminhada foi realizada nesta segunda-feira (14) no bairro de Águas Compridas. Além de João Campos, outros apoiadores do candidato estavam presentes

Vinicius Castello (PT), candidato à Prefeitura de Olinda, prometeu, que se eleito, a cidade será o primeiro município fora de Recife a contar com um Compaz.

O comunicado foi ao lado do prefeito da Capital, João Campos (PSB), após caminhada pelo bairro de Águas Compridas na noite desta segunda-feira (14).

Estavam presentes, além do candidato e de seu vice, Celso Muniz (PCdoB) o senador Humberto Costa (PT) e a Deputada Estadual de Pernambuco, Gleide Ângelo (PSB).

Compaz

Segundo Vinicius, a instalação do equipamento seria no Caenga, em Águas Compridas, no local onde funcionava o antigo terminal, o espaço possui 3.500 metros quadrados.

Da mesma forma que as unidades do Compaz em Recife, o Compaz Olinda teria práticas esportivas, bibliotecas, desenvolvimento de artes, além de cursos de capacitação, formações e serviços destinados à população.

De acordo o candidato do PT, a instalação do Compaz em Olinda faz parte dos compromissos do Programa Territórios de Cuidado, que integra seu Plano de Governo.

Apoios

O ato em Águas Compridas também contou com a participação da ministra Luciana Santos (PCdoB), do deputado federal Eriberto Medeiros (PSB) e do presidente da Câmara Municipal de Olinda, vereador Saulo Holanda (MDB).

“Meu objetivo é que Olinda volte a ser referência nacional e internacional não apenas por um modelo de gestão, mas principalmente por ter o povo novamente como protagonista. A gestão de João Campos sabe muito bem que o orçamento e a política pública precisam vir juntos para poder cuidar do povo da periferia, para poder cuidar dos mais pobres", declarou Vinicius.

“Conte comigo, conte com a nossa admiração, com o nosso partido e tudo que a gente tá fazendo em Recife; a gente mostrou que dá pra fazer e dá pra fazer bem feito. Tamo junto e vamos mudar Olinda!”, afirmou o prefeito João Campos.

CONFIRA NO VÍDEO: Qual é o valor do salário de um prefeito?