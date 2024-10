Em vídeo, Vinícius Castello diz por que quer governar Olinda; assista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato do PT diz que governar da orla até a periferia, com propostas para saúde e educação, por exemplo; confira o vídeo

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), o candidato à Prefeitura do Olinda pelo PT, Vinícius Castello, explicou por que pretende governar a cidade de Olinda pelos próximos quatro anos.

Na gravação, Vinícius afirma que a cidade está destruída e diz que com ajuda do Governo Federal, ao lado do presidente Lula e do apoio do prefeito João Campos (PSB), vai conseguir investimentos para cidade.

Vinicius Nascimento dos Santos tem 29 anos, é advogado e é vereador de Olinda em primeiro mandato. Ele iniciou a vida política aos 15 anos, participando de movimentos estudantis e sociais. Na Universidade Católica de Pernambuco, fundou o Coletivo Quilombo Marielle Franco. Foi eleito vereador de Olinda em 2020 e disputou uma cadeira na Alepe em 2022, mas ficou na suplência. Na eleição deste ano, Vini conta com o apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB).

Quem é Vinícius?

