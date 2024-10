Alckmin enaltece relação com Lula e desconversa sobre eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), concedeu nesta segunda-feira (14) entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Em diversos momentos do programa, Alckmin foi questionado sobre eventuais diferenças ideológicas com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta, disse que está feliz com a atuação como vice e que continua um social-democrata, apesar de ter saído do PSDB. Alckmin não poupou elogios ao presidente. "A relação com o Lula eu diria que é até afetiva. Mais forte que a nossa só a dele com a Janja", disse, em referência à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva.

O vice-presidente ainda elogiou pautas do governo, como a tributação a milionários, que disse ser a favor. "Quando quem ganha muito pode contribuir mais, a classe média pode contribuir menos", afirmou. Alckmin também avaliou como positivo o posicionamento do Brasil em questões diplomáticas, como a retirada de brasileiros do Líbano, o não reconhecimento das eleições na Venezuela e o repúdio à invasão da Ucrânia.

Eleições de 2026

Sobre as eleições de 2026, Alckmin se esquivou de perguntas sobre uma possível candidatura. "Lá atrás foi aqui no Roda Viva que lancei minha candidatura à Presidência, mas não vou fazê-lo hoje", afirmou. "Tem dois séculos até chegar lá, estou muito feliz no que estou fazendo hoje. O futuro a Deus pertence." Lula é o candidato natural à Presidência, caso opte por tentar a reeleição, segundo Alckmin.