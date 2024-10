Segundo turno em Paulista: Ramos tem dia de reuniões com apoiadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Agenda do candidato do PSDB à prefeitura de Paulista desta terça-feira (15) foi marcada por reuniões com grupos de apoiadores e políticos

O candidato à prefeitura de Paulista Ramos (PSDB), que disputará o segundo turno das eleições no município, teve agenda apenas com reuniões, nesta terça-feira (15). Ao longo do dia, Ramos atendeu grupos de diferentes categorias.

O candidato do PSDB esteve com representantes de 15 condomínios da cidade, além do vereador eleito em Paulista Eudes Farias (MDB) e o também vereador eleito, em Abreu e Lima, Pastor Ferreirinha (PODE), que declararam apoio à candidatura de Ramos no segundo turno paulistense.

Ramos também recebeu um grupo de merendeiras da rede municipal, além de atender um grupo de professoras aposentadas do município. Mencionando a comemoração do dia do professor (15 de outubro), o candidato do PSDB agradeceu pelo apoio do grupo, nas redes sociais.

“Quero parabenizá-las pelo importante papel que representam na sociedade, ensinando, formando cidadãos”, disse.

Ramos valoriza apoio de Raquel Lyra em declaração

Na segunda-feira (14), Ramos voltou a celebrar o apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB) à sua campanha, enfatizando os feitos da chefe do executivo estadual em Paulista e afirmou que a aliança é fundamental para o crescimento da cidade.

"O povo da cidade tem consciência que trabalhar com o apoio de Raquel Paulista vai crescer muito mais", disse.