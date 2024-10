Mirella Almeida afirma que educação é sua "bandeira para Olinda"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entre as promessas estão a expansão do ensino integral, aumento de vagas em creches e construção de novas escolas para atender à demnda da cidade

A candidata à Prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD), afirma que a educação é uma de suas principais prioridades.

Entre suas promessas de campanha, está a ampliação de escolas em tempo integral, com o objetivo de aumentar as vagas e garantir que pais e responsáveis possam trabalhar enquanto os filhos estão na escola. A proposta foi abordada por Mirella em suas redes sociais.

“Vamos construir uma cidade que valoriza a educação e abre portas para um futuro melhor para as nossas famílias. Uma terra mais justa, com iguais oportunidades para todos. Não é algo fácil, uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Mas diante de uma construção que a gente já vem fazendo, diante de números e desafios que a gente já vem conseguindo superar, conseguimos enxergar este futuro”, afirmou a candidata.

Propostas e metas para a educação em Olinda

Mirella, que conta com o apoio do atual prefeito Professor Lupércio (PSD), disputa o segundo turno das eleições municipais contra o vereador Vinicius Castello (PT).

Mirella afirma que caso seja eleita, pretende dar continuidade a ações no campo da educação, com o compromisso de criar mais escolas e melhorar as condições de ensino na cidade. “É neste sentido de ampliar as oportunidades e enxergar cada vez mais o potencial de cada aluno, de cada criança e adolescente da nossa cidade, que a gente vai conseguir alcançar uma sociedade mais justa”, declarou.

A candidata foi sabatinada pela TV Jornal na última quinta-feira (17), ocasião em que apresentou propostas e respondeu a perguntas sobre temas centrais de sua campanha.

Durante a entrevista, Mirella destacou em vários momentos os projetos já realizados pela gestão atual, na qual ocupou o cargo de secretária titular em três pastas diferentes.

