Mirella e Vinicius focam nos ataques a Renildo e Lupércio, e esquecem das propostas para Olinda

Candidatos à prefeitura de Olinda participaram do debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação nesta quarta-feira (23), na Rádio Jornal

Os candidatos à prefeitura de Olinda no segundo turno das eleições 2024, Mirella Almeida (PSD) e Vinicius Castello (PT), participaram, nesta quarta-feira (23), de um debate realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A ex-secretária e o vereador focaram em ataques ao atual prefeito Professor Lupércio (PSD) e ao ex-gestor Renildo Calheiros (PCdoB), e apresentaram poucas propostas para a população da Marim dos Caetés.

Em outros momentos do debate, transmitido na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do SJCC, os candidatos buscaram evidenciar os apoios que estão recebendo nas campanhas: Mirella citou a governadora Raquel Lyra (PSDB) e Vini Castello mencionou o prefeito do Recife, João Campos (PSB), mas sem fazer menção a um embate direto entre os dois.

Mirella abriu o debate citando as polêmicas publicações feitas por Vinicius Castello sobre sua vida pessoal em uma rede social. Como o primeiro bloco foi destinado a perguntas com tema livre, a candidata questionou porque o petista teria apagado o perfil na plataforma, e o vereador rebateu falando sobre moral.

“Previsível falar sobre moralidade diante de uma gestão que destruiu Olinda. Que moral Mirella e Lupércio têm quando destruíram a cidade a ponto de não ter vagas no cemitério, quando crianças morreram por mortes evitáveis, quando não tem merenda na escola porque está tudo estragado? Sobre moralidade, a senhora não pode falar”, disparou Vini.

Mirella debateu na réplica: “na política, a gente não pode ter duas caras, tem que ter postura. Quem é de fato o candidato Vinicius, o da internet?”.

Em seguida, Castello questionou se Mirella estaria escondendo o prefeito Lupércio do seu guia. “Não sei porque eu teria medo de mostrar Lupércio, prefeito reeleito com a maior votação da história de Olinda, que chegou em Olinda quando a cidade estava abandonada, vindo da gestão de Renildo. Mas Lupércio é prefeito e eu sou candidata”, rebateu a ex-secretária municipal.

Sítio Histórico e orla

O segundo bloco do debate foi destinado a perguntas com temas sorteados pela mediadora Natália Ribeiro. Sobre o primeiro assunto, o Sítio Histórico de Olinda, Vinicius Castello provocou a candidata do governo afirmando que a região sofre com insegurança e que a cultura da cidade tem "morrido". Ela rebateu.

“O Sítio Histórico foi o primeiro lugar onde fizemos a PPP da iluminação, onde trabalhamos com o empreendedor para acesso a crédito. A gente já vem conversando com a governadora Raquel Lyra sobre discussão de melhorar a comunicação entre os fazedores de cultura, respeitando a individualidade, mas colaborando para o crescimento do local enquanto potência”, disse Mirella.

Vini retrucou afirmando que a candidata não tem propostas eficientes e denunciou que os “fazedores de cultura” estariam há 9 meses sem receber pagamento da prefeitura. Mirella treplicou dizendo que votar no candidato do PT seria uma “aventura, assim como foi Renildo”.

Questionado sobre as propostas para a orla de Olinda, Vini usou seu tempo para dizer que Mirella finge que Olinda está a “mil maravilhas”, acrescentando que a orla precisa ser requalificada e necessita de mais ciclovias que interliguem os bairros da cidade, citando como exemplo jardim Atlântico, Casa Caiada e o limite com o Recife.

Mirella voltou a falar sobre as publicações de Vini Castello nas redes sociais. “Previsível essa falta de propostas da pessoa que apaga os tuítes, mas a gente já começou uma grande requalificação da orla, que passará por calçamento e quiosques, já iniciamos a primeira parte do enrocamento, obra estruturadora. De Jaboatão a Itamaracá, a gente vai dialogar com todos os prefeitos, porque não dá pra fazer engorda sem pensar nos outros municípios. Vamos em busca de união para trazer mais recursos.

Perguntas de jornalistas

No terceiro bloco do debate, os candidatos deveriam responder a perguntas de Igor Maciel e João Victor Amorim, jornalistas do SJCC. Questionado sobre um modelo ideal de realização do Carnaval de Olinda, Vini Castello afirmou que pretende fazer um calendário de pagamento, publicar editais de fomento, criar uma parceria com o ministério da Cultura para valorizar as agremiações.

Mirella, por sua vez, disse que “nunca em outra gestão de Renildo Calheiros se valorizou tanto o artista da terra”.

Sobre os dois estádios de futebol existentes na cidade, Mirella afirmou que seu candidato a vice-prefeito, o ex-jogador Chiquinho (PSD), vai saber fazer um plano participativo para os equipamentos, enquanto Vini Castello disse que vai requalificar as arenas.

Questionados sobre as melhorias na área mobilidade e trânsito da cidade, Vini Castello prometeu investimento em infraestrutura viária, com calçamento de ruas, microdrenagem e prometeu criar o transporte complementar no município. Mirella Almeida também afirmou que vai criar o transporte complementar, e acrescentou que é preciso trabalhar a pavimentação e requalificação de vias.

Por fim, os candidatos foram provocados sobre a gestão metropolitana dos municípios da RMR. Mirella afirmou que vai se unir com prefeitos e prefeitas em busca de investimentos, especialmente para áreas limítrofes. Vini Castello usou seu tempo de resposta para falar que Mirella não fez projetos enquanto estava na prefeitura, e citou que vai criar um Compaz na cidade de Olinda, em parceria com o Recife.

Direito de resposta e considerações finais

Vinicius e Mirella apresentaram um pedido de direito de resposta, cada, durante todo o debate, mas somente a candidata governista pode responder a uma declaração do petista, no último bloco do debate. O vereador havia dito que ela “mente”.

“Me chamou de mentirosa, mas a Justiça determinou que você retirasse do ar o guia sobre a merenda por fake news, por conter informação falsa. Você precisa me respeitar. Você com seu radicalismo não entende isso. Não gosto de mentira, não, gosto de trabalhar. Vamos falar sobre propostas, a verdade para a população”, disse Mirella em seu direito de resposta.

Em seguida, os candidatos apresentaram suas considerações finais. Leia na íntegra, abaixo.

Vini Castello

Cidadão e cidadã olindense, tá na hora de superar tanto atraso. Tá na hora de a gente cuidar de quem mais precisa. De uma saúde, segurança cidadã, de fazer com que as mães de pessoas com deficiência possam ter a possibilidade de levar seus filhos nas escolas. De fazer com que a Olinda de verdade, onde eu e você vive, simplesmente tenham oportunidade a partir de muito trabalho, de muita política de cuidado. Que a gente cuide do morro, da encosta, das barreiras, que a gente cuide do saneamento. A gente sabe que a gestão de Mirella e Lupércio não está indo bem porque quem vive a cidade de Olinda está cansado desse governo. Mas a gente vai ter a possibilidade de prosperar. É por isso que, no dia 27 de outubro, eu quero que você pense direitinho. Vote no caminho da mudança, de quem quer fazer com que a tua vida seja respeitada. Respeitadas as igrejas, os patrimônios, respeitadas inclusive as famílias que estão agonizando diante de tanta fome, tanta desigualdade. De fazer com que a verdade prevaleça, e que a verdade prevaleça. E que o amor entre as pessoas possa nos unir a caminho da prosperidade da cidade de Olinda.

Mirella Almeida

Quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês. Agradecer a todo o Sistema Jornal do Commercio. A você, por estar mediando esse debate, e mais uma vez reitero a importância de ter uma mulher a frente disso. Agradecer a dona Júlia, que está lá na Tabajara, a seu Rafael, que a gente se encontrou esses dias na Caixa D’água, e dizer a vocês que eu vejo a esperança se renovando no olhar de vocês. Eu posso contribuir muito mais para a nossa cidade. Eu quero fazer muito mais, eu sei de onde eu vim e eu sei a potencialidade do nosso município. Uma cidade que pensa em todos e todas e não vai deixar ninguém para trás. Que vai garantir o direito de todo mundo, que vai trabalhar por aquela mãe que precisa voltar a trabalhar mas vai ter creche para deixar seus filhos, e vai poder estudar também e fazer aquilo que realmente quer fazer para fazer nossa cidade crescer. Quero Olinda no centro da discussão, voltando a ser conhecida internacionalmente como a cidade que dá oportunidade às pessoas, que cuida de todo mundo, das nossas crianças aos nossos idosos e nossas famílias. Vamos juntos votar em Mirella.