SJCC promove debate com os candidatos à prefeitura de Olinda que disputam o segundo turno

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) promove, nesta quarta-feira (23), o debate com os candidatos à prefeitura de Olinda que disputam o segundo turno das eleições no município.

Mirella Almeida (PSD) e Vinícius Castello (PT) terão a oportunidade de discutir propostas e temas da cidade, em debate que acontece a partir das 10h30 na Rádio Jornal, com transmissão simultânea no Youtube, nos canais da Rádio Jornal e JC Play.

Na última semana, os dois candidatos participaram de sabatinas na TV Jornal, dentro do programa TV Jornal Meio-Dia.

No primeiro turno, o petista terminou na liderança, com 38,75%. Mirella, por sua vez, foi a segunda colocada, com 30,02%.

A partir desta quarta-feira (23), o SJCC também realiza as sabatinas e o debate com os candidatos à prefeitura de Paulista, que disputam o segundo turno das eleições municipais.

Nesta quarta-feira, Ramos (PSDB) é o primeiro sabatinado. Júnior Matuto (PSB), será o entrevistado da quarta-feira (24). As duas entrevistas acontecem dentro do programa TV Jornal Meio-Dia, da TV Jornal.

Na quinta-feira (25), é a vez do debate do SJCC com os candidatos de Paulista. O embate entre os candidatos acontecerá na Rádio Jornal, a partir das 10h30, com transmissão simultânea no Youtube, nos canais da Rádio Jornal e JC Play.

Agenda dos candidatos

Nesta terça-feira (22), Vinicius Castello (PT) cumpriu agenda de campanha realizando uma mini carreata no bairro de Sapucaia. Ao lado do deputado federal, Eduardo Campos (PSB), da deputada estadual Gleide Ângelo, e de outros apoiadores, o candidato conversou com moradores da comunidade.

A candidata do PSD, Mirella Almeida, esteve em evento onde assinou carta compromisso com lideranças religiosas de Olinda. A carta prevê o diálogo com projeos sociais de igrejas evangélicas na cidade.

