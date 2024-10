Datafolha: Nunes tem 49% e Boulos, 35%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (24), mostrou o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na liderança da disputa, com 49% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) apareceu com 35% das menções. Ainda segundo o levantamento, 14% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto caso o pleito fosse hoje. Outros 2% disseram não saber em quem votar. Os números são do cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados para os entrevistados.

Contratado pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, o Datafolha ouviu 1.204 eleitores de São Paulo entre terça-feira e ontem. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-07600/2024.

Os últimos resultados do instituto, divulgados há uma semana, apontavam Nunes com 51% das menções e Boulos com 33%. Em comparação com a semana anterior, do dia 10, o prefeito havia caído quatro pontos, enquanto o deputado manteve a pontuação. Os brancos e nulos eram 14% - quatro pontos a mais que na quinta-feira anterior. Entre as duas pesquisas, as chuvas que provocaram um apagão que deixou 3,1 milhões imóveis sem luz na capital paulista viraram tema de campanha.

Herança

Entre os eleitores que optaram por Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno, 74% afirmaram agora que votarão em Nunes e 11% em Boulos. Na semana passada, o prefeito tinha três pontos porcentuais a mais nesse segmento, enquanto o candidato do PSOL tinha três a menos, 8%. Os que dizem anular o voto são 12% dos eleitores do influenciador, e 2% disseram não saber.

Boulos perdeu seis pontos de votos herdados da deputada federal Tabata Amaral (PSB), passando de 52% para os atuais 46%. Já Nunes ganhou eleitores da deputada, indo de 27% na última semana para os atuais 35%. Outros 16% afirmaram votar em branco ou nulo (eram 18%), e 3% não respondeu, mesmo patamar da última pesquisa.