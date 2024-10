"Meu partido é Jair Messias Bolsonaro", diz Gilson Machado Filho em entrevista com os vereadores mais votados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na Super Manhã, da Rádio Jornal, foi entrevistado nesta quinta-feira (24), Gilson Machado Filho (PL), o segundo vereador mais votado no Recife em 2024, com 16.095 votos, ficando atrás de Romerinho Jatobá (PSB), atual presidente da Câmara dos Vereadores, que recebeu 20.264 votos e também participou da entrevista.

Aos 26 anos, Gilson se destacou em sua primeira eleição como o candidato mais votado da oposição ao prefeito reeleito João Campos (PSB), que venceu com 78,11% dos votos. Ele é filho do ex-ministro do Turismo e ex-candidato à Prefeitura do Recife, Gilson Machado, que foi grande apoiador de sua campanha.

Durante a entrevista, Gilson Machado Filho ao falar da sua campanha diz que a percepção do eleitorado mudou sobre ele: "O povo viu que eu não era só mais um filhinho de papai, a realidade é essa, muita gente me via com esses olhos, mas eu mostrei que sou um cara trabalhador, empresário".

Ele ressaltou seu objetivo de atuar com uma 'oposição lúcida' na Câmara, comprometido em "buscar soluções para Recife, que a gente sabe que tem muito o que melhorar".

Sobre sua abordagem como vereador, Gilson afirmou: "não estou aqui para polarizar, claro que vou defender minhas pautas, mas estou aqui para defender o povo do Recife".

União da oposição

Além de Gilson, outros três vereadores foram eleitos pelo Partido Liberal (PL): Fred Ferreira, Thiago Medina e Paulo Muniz. Gilson destacou a intenção de trabalhar em conjunto com seus colegas de partido que será preciso para ser a oposição. "Unidos somos mais fortes para apresentar soluções para todos os recifenses, que é de interesse de esquerda e de direita".

Entre os principais temas que deseja abordar estão questões ligadas à saúde pública. Ele também enfatizou que, caso projetos sejam rejeitados apenas por se tratar de propostas da oposição, a atuação do grupo será 'fazer barulho'. "A gente vive na era digital, tem coisa que se não aprovar vai ficar muito feio na câmara".

Gilson Machado Filho ainda garantiu que sua atuação na Câmara buscará o benefício de todos, mas que também irá defender suas pautas ideológicas. Ele acrescentou que "não vou segregar por grupo", citando, a defesa dos direitos de pessoas trans.

Fundo eleitoral

Ele diz que é contra o fundo eleitoral, mas que, enquanto todos os partidos têm acesso, eles também devem usá-lo. "A gente não teve muito recurso, mas teve trabalho, muito trabalho, e as pessoas que estiveram do meu lado trabalharam muito por mim", afirmou, citando o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua campanha e mencionando que ele "cansou de pessoas que se elegem e viram as costas".

Ao ser questionado sobre essa falta de apoio do partido e sobre uma possível mudança de sigla, assim como o ex-presidente fez, ele afirma que "meu partido é Jair Messias Bolsonaro; onde ele estiver, eu vou estar colado com ele." Ele cita ainda que deseja que ele seja eleito em 2026 e que irá trabalhar para tal.

Considerações finais

Ele afirma que será o vereador mais atuante nos próximos quatro anos, com foco em áreas como iluminação pública, segurança, saúde, causa animal e autismo.

"Vocês podem ter certeza que vão ter um vereador muito atuante, que vai estar rodando, e como tudo que eu faço, faço muito bem feito e com muito carinho e amor. Vou fazer isso no meu mandato. Podem confiar".

