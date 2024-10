Mirella e Raquel Lyra prometem construção de 10 novas creches em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) prometeu a criação de 10 novas creches no município, em caminhada realizada na última quarta-feira (23) no bairro de Peixinhos. Ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB), Mirella destacou que a proposta terá apoio do Governo do Estado.

Em discurso, Raquel enfatizou o apoio a Mirella, afirmando que ela e a candidata olindense estão “juntas para fazer Olinda crescer”, pontuando, inclusive, que assumirá o que Mirella não conseguir fazer na cidade. A governadora lembrou que a proposta inicial da ex-secretária olindense era da construção de 5 creches, mas disse que “pode falar de 10”.

"Estamos juntas pra fazer Olinda crescer, mas sem deixar ninguém pra trás. Ela disse que vai construir cinco creches, eu já disse que pode falar de dez, e o que ela não conseguir, eu faço pra ela", afirmou Raquel.

Mirella, por sua vez, afirmou que a proposta representa uma “cidade que pensa em todos e todas”, além de enfatizar a importância das creches para mães que precisam retornar ao mercado de trabalho.

"Eu sei de onde eu vim e sei a potencialidade do nosso município, uma cidade que pensa em todos e todas e que não vai deixar ninguém para trás, que vai garantir o direito de todo mundo, que vai trabalhar por aquela mãe que precisa voltar a trabalhar, mas vai ter creche para deixar os seus filhos e vai poder estudar também e fazer aquilo que quer realmente fazer para fazer a nossa cidade crescer", disse a candidata.

Encontro com o arcebispo de Olinda e Recife

Nesta quinta-feira (24), Mirella se reuniu com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, na Cúria Metropolitana, localizada no bairro das Graças, zona norte do Recife.

A candidata aproveitou o encontro para reforçar a intenção de estabelecer diálogo contínuo com a Igreja Católica. De acordo com Mirella, caso seja eleita, pretende manter “parceria sólida” com as lideranças da instituição.

“A Igreja Católica tem uma presença histórica e relevante em Olinda, atuando de forma significativa nas áreas de educação, saúde e amparo social. Pretendo manter uma parceria sólida com suas lideranças para garantir que esses pilares continuem sendo fortalecidos em nosso município. Com fé no futuro e união, vamos trabalhar muito e Olinda vai andar para frente", destacou.

Mirella também destacou que o apoio das lideranças religiosas é fundamental para a implementação de políticas públicas voltadas para o combate à desigualdade social e à promoção da dignidade humana.

“Queremos construir políticas públicas em sintonia com os valores de solidariedade, justiça e respeito ao próximo, que a Igreja defende. O diálogo com as instituições religiosas será parte do nosso plano de governo, especialmente no que diz respeito às ações sociais”, comentou.

Mirella também mencionou que sua gestão será marcada pelo esforço de unir diferentes setores da sociedade civil, incluindo igrejas, ONGs, e movimentos comunitários, para uma governança participativa.

“Vamos fazer um governo de portas abertas, escutando todos os segmentos, buscando soluções conjuntas para os desafios de Olinda,” completou.



