Presidente da Alepe passa por cirurgia em São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (PSDB), foi submetido a uma cirurgia de coluna, nesta quarta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP). De acordo com a assessoria do parlamentar, a cirurgia aconteceu sem intercorrências.

O procedimento, denominado de descompressão medular, foi realizado sob comando do neurologista e cirurgião de coluna vertebral Francisco Sampaio.

Ainda segundo a assessoria, Álvaro Porto se encontra na sala de recuperação e, após a alta, deve permanecer na capital paulista, só retornando ao Recife no início de novembro.