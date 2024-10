Governadora diz que não vai interferir na escolha da nova mesa diretora da Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Raquel Lyra afirma que não interferirá na escolha da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ela conversou com Álvaro Porto por telefone

A governadora Raquel Lyra disse na tarde desta quarta-feira (23) que a escolha da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) cabe à própria Casa, e que será conduzida pelo presidente Álvaro Porto, deixando claro que não vai interferir no processo.

Raquel revelou que telefonou para Álvaro, que está em São Paulo para tratamento de saúde, e informou que cabe a ele conduzir o processo.

O Supremo Tribunal Federal anulou a eleição da mesa, feita, de forma antecipada, no final do ano passado, e definiu que a nova eleição deve cumprir o regimento interno da casa, que havia sido alterado, e ocorrer entre 1º de dezembro e 1º de fevereiro.

A governadora disse que o seu relacionamento com a Alepe deve ser conduzido “com paz e harmonia” e acredita que isso acontecerá sob a condução do atual presidente: “ o deixei à vontade para isso”.

Mudanças na Casa

Com essa postura da governadora, é possível que ocorram algumas mudanças; não na presidência, que permanecerá com Álvaro, mas na 1ª secretaria ocupada, pelo deputado Gustavo Gouveia, do Podemos. Ele é acusado por colegas de não estar dando a atenção que a Casa precisa.

Nos bastidores, também é dito que teria invadido espaço de colegas na eleição municipal em municípios do interior.

O partido mais forte para conseguir o lugar é o PP, o terceiro maior do estado pelo número de prefeitos e dono de oito votos da sua bancada, e de mais três votos de deputados que participam de um bloco informal criado pelo deputado federal Eduardo da Fonte. Com este cacife, o partido pode pleitear o lugar, mas é preciso ter maioria.