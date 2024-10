SJCC promove debate com os candidatos à Prefeitura de Paulista que disputam o segundo turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Júnior Matuto (PSB) e Ramos (PSDB) participam de debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) nesta sexta (25)

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) promove, nesta sexta-feira (25), o debate com os candidatos à prefeitura de Paulista que disputam o segundo turno das eleições no município.

Júnior Matuto (PSB) e Ramos (PSBD) terão a oportunidade de discutir propostas e temas da cidade, em debate que acontece a partir das 10h30 na Rádio Jornal, com transmissão simultânea no Youtube, nos canais da Rádio Jornal e JC Play.

Ao longo desta semana, os dois candidatos participaram de sabatinas na TV Jornal, dentro do programa TV Jornal Meio-Dia.

Quem são os candidatos

JÚNIOR MATUTO

Júnior Matuto (PSB) é um dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista. No primeiro turno, terminou em segundo, com 30,66% (51.213 votos). Ex-prefeito por dois mandatos, Júnior Matuto disputa pela terceira vez o pleito paulistense.

Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, conhecido como Júnior Matuto, tem 45 anos e é formado em administração. Sua trajetória na política, sempre no Partido Socialista Brasileiro (PSB), teve início em 2004, quando tentou a eleição para vereador de Paulista, feito que conseguiu quatro anos depois, em 2008.

Em 2012, foi eleito prefeito de Paulista, sendo reeleito na eleição seguinte, em 2016. Nas duas oportunidades, venceu o pleito em primeiro turno. No fim de seu segundo mandato, nos meses de outubro e novembro de 2020, foi afastado do cargo por duas vezes, por conta de operação da Polícia Civil, mas retornou ao cargo, em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 2022, concorreu para deputado estadual, ficando como suplente. Em 2024, assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em virtude do falecimento do ex-deputado José Patriota.

RAMOS

Ramos (PSDB) é um dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Paulista. No primeiro turno, terminou na liderança, com 44,36% (74.092 votos). Ex-deputado estadual e ex-vereador do Recife, Ramos disputa o pleito paulistense pela quarta vez, tendo sido derrotado nas outras três vezes que concorreu.

Severino Ramos tem 75 anos de idade, é natural de Goiana. Na política, Ramos iniciou a trajetória no Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife (SECR), onde é presidente, além de também ter sido membro fundador da Força Sindical no Recife.

Em 2004, Ramos foi eleito vereador do Recife pelo PMN, onde ficou até 2008. Na legislatura, foi vice-presidente da Câmara Municipal. Em 2010, pelo mesmo partido, foi eleito deputado estadual.

Ramos disputou a prefeitura de Paulista por três oportunidades, sendo a primeira em 2012, pelo PMN, ficando na terceira posição. Em 2016, concorrendo pelo PTB, ficou em segundo lugar, enquanto em 2020, foi novamente o terceiro colocado.