Após a realização do segundo turno, neste domingo (27), já é possível observar o novo cenário político nas capitais brasileiras, marcado pela ampla presença de partidos da centro-direita e da direita, como MDB, PL e União Brasil.

O MDB garantiu vitórias em seis capitais, incluindo São Paulo (SP), com a reeleição de Ricardo Nunes, Macapá (AP), Belém (PA), Boa Vista (RR) e Porto Alegre (RS). O PL se consolidou em cinco capitais: Rio Branco (AC), Maceió (AL), Cuiabá (MT) e Aracaju (SE).

O PSD teve desempenho expressivo, conquistando prefeituras em capitais estratégicas, como Fuad Noman no segundo turno de Belo Horizonte (MG), além de São Luís (MA), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC).

O União Brasil também consolidou uma presença importante nas capitais brasileiras, garantindo quatro prefeituras em 2024. Com vitórias em Salvador (BA), Goiânia (GO), Teresina (PI) e Natal (RN). Já o PT conseguiu levar Fortaleza (CE), com Evandro Leitão, no segundo turno.

Confira a lista de todos os prefeitos eleitos em capitais do Brasil nas eleições 2024:

- AC Rio Branco Tião Bocalom (PL) 1º turno

- AL Maceió JHC (PL) 1º turno

- AM Manaus David Almeida (Avante) 2º turno

- AP Macapá Dr. Furlan (MDB) 1º turno

- BA Salvador Bruno Reis (União) 1º turno

- CE Fortaleza Evandro Leitão (PT) 2º turno

- DF Brasília (não aplicável) (não aplicável)

- ES Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) 1º turno

- GO Goiânia Mabel (União) 2º turno

- MA São Luís Eduardo Braide (PSD) 1º turno

- MG Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) 2º turno

- MS Campo Grande Adriane Lopes (PP) 2º turno

- MT Cuiabá Abilio (PL) 2º turno

- PA Belém Igor Normando (MDB) 2º turno

- PB João Pessoa Cicero Lucena (PP) 2º turno

- PE Recife João Campos (PSB) 1º turno

- PI Teresina Silvio Mendes (União) 1º turno

- PR Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) 2º turno

- RJ Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) 1º turno

- RN Natal Paulinho Freire (União) 2º turno

- RO Porto Velho Léo (Podemos) 2º turno

- RR Boa Vista Arthur Henrique (MDB) 1º turno

- RS Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) 2º turno

- SC Florianópolis Topázio Neto (PSD) 1º turno

- SE Aracaju Emilia Correa (PL) 2º turno

- SP São Paulo Ricardo Nunes (MDB) 2º turno

- TO Palmas Eduardo Siqueira (Podemos) 2º turno