Eleições 2024: Confira quem ganhou o segundo turno em Imperatriz; Veja apuração em tempo real

Neste segundo turno, disputaram a Prefeitura de Imperatriz Rildo Amaral, do PP, e Mariana Carvalho, do Republicanos; confira o resultado

Mais de 200 mil eleitores foram às urnas hoje (27) escolher quem vai governar Imperatriz, no Maranhão, pelos próximos quatro anos. Neste segundo turno, disputaram o cargo de prefeito Rildo Amaral, do PP, e Mariana Carvalho, do Republicanos.

O candidato do PP venceu o pleito com 55,11% dos votos - 81.942. Rildo Amaral foi eleito deputado estadual em 2022 e já foi vereador de Imperatriz por dois mandatos.

Já Mariana Carvalho atingiu 44.89% dos votos - 66.752. A candidata do Republicanos tentou se eleger para a prefeitura de Imperatriz pela segunda vez. Em 2023, Mariana assumiu o cargo de deputada federal. O Partido Liberal (PL), o Republicanos e o Partido Trabalhista Brasileiro (PRTB) apoiaram a candidatura de Mariana.

Apuração do resultado em Imperatriz:

Qual é o salário de um prefeito?

O salário de um prefeito pode variar de acordo com a legislação local, ou seja, por escolha da cidade.

Embora cada município possa definir o seu salário, existe um limite máximo: nenhum prefeito pode ganhar mais do que R$ 39 mil.

Esse valor é referente ao teto do funcionalismo público, equivalente ao salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Para saber o salário do prefeito do seu município, acesse o portal da transparência da cidade onde você mora.