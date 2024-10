Eleições 2024: Quem ganhou para prefeito de Santarém? Confira apuração no Pará

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os candidatos Zé Maria Tapajós (MDB) e JK do Povão (PL) estiveram na disputa para ocupar a cadeira municipal de Santarém, no Pará

Neste domingo (27), os eleitores de Santarém, no oeste do Pará, foram às urnas votar para escolher prefeito no segundo turno das eleições de 2024.



O candidato Zé Maria Tapajós (MDB) foi eleito com 52% dos votos - 92.628. Tapajós foi vereador por seis mandatos, presidente da câmara por 4 vezes, prefeito interino, vice-prefeito, deputado estadual e secretário regional de governo. Foi o candidato apoiado pelo atual governador Helder Barbalho.

Já JK do Povão (PL) disputou a prefeitura pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e obteve 48% dos votos válidos - 85.516.

Apuração do resultado:

Primeiro turno

Zé Maria Tapajós foi o candidato que mais recebeu votos no 1º turno: 94.321 votos (49,73% dos votos válidos), enquanto JK do Povão obteve 79.506 votos (41,92% dos votos válidos).

Balanço eleitoral do 1º turno:

Dos 246.570 eleitores que estavam aptos a ir às urnas, no primeiro turno das eleições municipais, 49.781 não votaram. Também foram registrados 4.119 votos nulos e 2.768 votos em branco.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o município de Santarém recebeu cerca de 257 urnas, sendo o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, ficando atrás apenas da capital paraense (Belém) e de Ananindeua. O número de eleitores em Santarém subiu de 237.411 em 2022 para 246.570 em 2024, uma diferença de 9.159 eleitores, o que representa um crescimento de 3,86%.

Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Santarém possui um total de 331.942 habitantes, sendo 16.955 santarenos que se autodeclaram como indígenas.

