Quem é o novo prefeito de Pelotas (RS)? Veja apuração do segundo turno

A cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, teve segundo turno entre Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL), neste domingo (27). A eleição foi definida por pouco mais de mil votos.

Com 50,36% da votação - 87.737 votos -, o candidato petista venceu o pleito. Marroni concorreu pela coligação "Nova Frente Popular", formada pelos partidos PC do B, PT, PV, PSOL e REDE. A candidata a vice-prefeita na chapa foi Dani Brizolara.

Fernando Marroni já foi eleito vereador em Pelotas e, em 1998, deputado federal. Em 2000, assumiu a prefeitura de Pelotas e, em 2010, foi eleito novamente para o cargo de deputado federal.

Já Marciano Perondi atingiu 49,64% dos votos - 86.474. O candidato do Partido Liberal (PL) estava em sua primeira disputa eleitoral e teve como candidata a vice Adriane Rodrigues. A coligação que apoiou sua candidatura, "Pelotas Voltando a Crescer!", foi formada pelos partidos PL e PRD.

Primeiro turno



No primeiro turno das eleições, Marroni, do PT, liderou com 68.443 votos, correspondendo a 39,60% dos votos válidos.

Marciano Perondi, do PL, obteve 54.736 votos, representando 31,67%.

