Quem ganhou as eleições em Taboão da Serra (SP)? Veja apuração em tempo real

Com uma diferença de mais de 30 mil votos no primeiro turno, Aprígio (Pode), candidato à reeleição, e Engenheiro Daniel (União) estão na disputa

Os eleitores de Taboão da Serra, em São Paulo, foram às urnas neste domingo (27) para votar no segundo turno da disputa pela prefeitura. Engenheiro Daniel (União) e Aprígio (Pode) se enfrentam pelo cargo.

O candidato do Podemos está tentando a reeleição, enquanto Engenheiro Daniel, do União, busca conquistar o cargo após tentativa em 2020.

No primeiro turno, Engenheiro Daniel ficou na frente, com 73.479 votos, ou 48,98% do total, enquanto Aprígio obteve 38.896 votos, o que representa 25,93%. A diferença foi de mais de 34 mil votos.

Confira a apuração em Taboão da Serra:

153.297 eleitores foram às urnas em Taboão da Serra neste domingo (27). Engenheiro Daniel (União) foi eleito prefeito de Taboão da Serra com 89.386 votos, 66,27%.



Candidatos

Engenheiro Daniel (União)

Daniel Plana, conhecido como Engenheiro Daniel, concorreu nas eleições de 2020 para prefeito de Taboão da Serra, mas não obteve êxito. Em 2022, tentou se eleger deputado estadual, ficando como suplente.

Daniel conta com o apoio da coligação "Uma Nova Esperança para Taboão", que inclui União Brasil, Republicanos, Solidariedade, MDB, PP, PRTB e Agir. Sua candidata a vice na chapa é Érica Franquini (MDB).

Aprígio (Pode)

Aprígio é o atual prefeito de Taboão da Serra e busca a reeleição. Ele foi vereador da cidade por dois mandatos, entre 2004 e 2012, e em 2018 se elegeu deputado estadual.

Na disputa pela prefeitura, Aprígio é apoiado pela coligação "Juntos Pra Seguir Mudando Taboão", formada pelos partidos Podemos, PDT, PL, PSB, PSD, Avante, PCdoB, PT e PV. O candidato a vice na chapa é Dr. Eduardo Nóbrega (Pode).

Atentado contra candidato

Aprígio sofreu um atentado durante a campanha do segundo turno eleitoral, no dia 18 de outubro.

Segundo a Secretaria de Comunicação da prefeitura, Aprígio fazia uma visita aos bairros atingidos por fortes chuvas na semana anterior, quando foi baleado no ombro, mesmo estando em um carro blindado.

"No caminho para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros", afirma nota oficial.

O prefeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros.

Depois, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. O delegado seccional Hélio Bressan, de Taboão da Serra, não descarta nem confirma a possibilidade de crime político contra Aprígio. O caso é considerado uma tentativa de homicídio.

Na última terça-feira (22), três pessoas foram identificadas pela polícia como suspeitas de envolvimento no crime. As investigações continuam em andamento.

VEJA NO VÍDEO: quando será a próxima eleição para prefeito?