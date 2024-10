Segundo turno: confira as cidades com maior e menor percentual de abstenção de votos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi o município com maior percentual de abstenção neste segundo turno, um total de 37,64% do eleitores não foram às urnas para escolher o prefeito da cidade.

Ao todo 179.759 eleitores não compareceram para votar, nesse domingo (27).

Apesar da alta abstenção, a cidade teve uma disputa fervorosa entre Ricardo Silva (PSD), que obteve 50,13% (131.421 votos), e Marco Aurélio (Novo), com 49,87% (130.734 votos).

O percentual apresenta uma diferença mínima de 0,26%, equivalente a 687 eleitores.

Já Fortaleza, capital do Ceará, foi a cidade que teve menor número de abstenção em todos país. Cerca de 15,84% dos eleitores aptos a votar não compareceram as urnas, um total de 280.329 eleitores.

"Há um aumento de abstenção no segundo turno. Tivemos casos climáticos, outros problemas. Vamos verificar e ver o que podemos aperfeiçoar. Vamos ter que apurar em cada local e trabalhar com os dados", afirmou Cármen Lúcia em entrevista coletiva para fazer o balanço do segundo turno das eleições municipais deste ano.

Cármen Lúcia promete que TSE trabalhará para reduzir abstenção

Para os eleitores que não foram votar é possível justificar o voto através do app e-Título ou em pontos físicos dos tribunais regionais eleitorais.

Confira as cidades com maior e menor percentual de abstenção

Maior abstenção no segundo turno

Ribeirão Preto: 37,64%

Canoas (RS): 35,72%

Petrópolis: 35,69%

Franca (SP): 35,42%

Aparecida de Goiânia (GO): 35,25%

Porto Alegre (RS): 34,83%

São José do Rio Preto (SP): 34,48%

Anápolis (GO): 34,24%

Goiânia (GO): 34,2%

Santos (SP): 33,74%

Menor abstenção no segundo turno