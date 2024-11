Sileno Guedes chama resultado de Raquel Lyra de "Pífio"; Mendonça Filho discorda e afirma reeleição da governadora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No debate realizado na Rádio Jornal durante a Super Manhã, os deputados Sileno Guedes (PSB) e Mendonça Filho (União Brasil) divergiram sobre os resultados das eleições e a atual situação política em Pernambuco.

Sileno Guedes, deputado estadual e presidente do PSB em Pernambuco, destacou a importância de refletir sobre o "legado do PSB em Pernambuco" e criticou o governo atual, liderado por Raquel Lyra (PSDB), afirmando que "não consegue ver a visão positiva" apresentada por Mendonça na entrevista.

Ao comentar sobre as eleições de 2026, Sileno enfatizou a presença do PSB e justificou a necessidade do partido de "continuar na trincheira que se encontra", assumindo uma postura de oposição, também destacou que os votos do PSB foram "extremamente superiores" aos da governadora, chamando o resultado de Raquel de "pífio".

Guedes concluiu dizendo que a governadora deixa questões mal explicadas e citou as eleições de 2022 para a presidência, questionando: "ninguém sabe até hoje em quem a governadora votou". Ele mencionou a mudança de partido de Raquel como algo repentino e indicou uma possível volta.

Divergências sobre a situação política

Referindo-se a João Campos, Guedes o citou como a "maior liderança do partido e um quadro nacional do PSB", mas não firmou sua presença na disputa para o governo do estado. Ele expressou a intenção de ouvir as frentes que apoiaram o prefeito reeleito, ressaltando que "ninguém ganha eleição sozinho", resposta similar a que o prefeito reeleito deu ao ser questionado sobre.

Em resposta a Sileno, Mendonça afirmou que "a soberba precede a queda" e que busca ser realista. "Eu tenho capacidade de reconhecer aquilo que é fato. É fato que João Campos teve uma vitória significativa e histórica."

Ele complementou dizendo que o resultado do PSB foi "pífio", citando as derrotas em Jaboatão, Olinda e Paulista. Mendonça considerou um "desrespeito" afirmar que Lyra não teve um bom resultado nas eleições.

Ao falar sobre as cobranças direcionadas a Raquel, o deputado federal disse que essas deveriam ser feitas a Paulo Câmara (PSB), ex-governador por oito anos de Pernambuco.

Mendonça enfatiza que "é preciso reconhecer a competência política de Raquel" e reafirmou que "Raquel Lyra será reeleita governadora de Pernambuco". Ele ainda disparou que "se brincar, João Campos não vai trocar a prefeitura pelo governo, não vai trocar o certo pelo duvidoso".