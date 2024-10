Raquel Lyra celebra vitória dupla em Olinda e Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra celebrou mais duas vitórias neste domingo (27), elegendo Mirella Almeida (PSD), em Olinda, e Ramos (PSDB), em Paulista, no segundo turno das eleições 2024 na Região Metropolitana do Recife.

Durante entrevista coletiva junto à vencedora de Olinda, no bairro de Jardim Atlântico, a tucana afirmou que as vitórias são uma demonstração de que o estado está "no caminho certo". A declaração foi dada ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

"Quero agradecer muito, dizer da alegria de ver uma mulher trabalhdora, mãe de familia, que se dedica ao povo de Olinda, que nos melhores anos de sua vida tem feito isso, dizer a Mirella, você está aqui com a força do povo, com o coração do pvoo. A gente vai trabalhar junto para fazer Olinda crescer, sem deixar ninguém pra trás", disse Raquel.

"Parabenizar nosso amigo Ramos pela prefeitura de Paulista, eleito com a maior vitoria politica daquela cidade. Isso só demonstra que a gente está no caminho certo e que a gente tem muito mais a fazer por nossa gente. É isso que nos move, união, trabalho, fé em Deus, para fazer ernambuco crescer sem deixar ninguém para trás", completou a governadora do estado.

"Agradecer a todos que acreditaram que o trabalho que a gente vem fazerndo em Pernambuco precisa ser fortalecido no litoral norte do nosso estado", concluiu a tucana.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) acompanhou a apuração dos votos em Paulista ao lado do agora prefeito eleito Ramos (PSDB) - Hesíodo Góes/PSDB

Raquel Lyra fez questão de prestigiar seus dois candidatos neste domingo. Ela iniciou a jornada ao lado de Ramos, na casa do candidato, em Paulista, junto a governadora Priscila Krause (Cidadania). Lá, fez questão de tirar fotos e parabenizar o aliado pela vitória.

Em seguida, a governadora se deslocou rapidamente a tempo de acompanhar a apuração de Olinda na casa de Mirella Almeida. Lá, discursou para os apoiadores e saiu em carreata num carro aberto pelas ruas de Jardim Atlântico, até chegar no comitê da prefeita eleita, onde participou de uma entrevista coletiva e discursou para os apoiadores.



"Sempre tivemos muita confiança na candidatura. É indiscutível que Mirella é a candidata e foi eleita a mais preparada para poder liderar os rumos de Olinda. É claro que a eleição foi acirrada, ela foi para o segundo turno, mas agora é a hora de governar para todos e todas", completou Raquel Lyra.