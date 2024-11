João Campos assume temporariamente a presidência nacional do PSB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito é o segundo vice-presidente nacional do partido e vai cobrir as férias do presidente Carlos Siqueira, a partir desta quarta-feira (12)

O prefeito reeleito do Recife João Campos vai assumir temporariamente a presidência nacional do PSB. O gestor pernambucano, que é vice-presidente nacional da legenda, vai ocupar o posto durante as férias de Carlos Siqueira, o dirigente nacional.

Siqueira vai se ausentar do cargo na próxima quarta-feira (6), data em que Campos assume o posto. Segundo a assessoria de imprensa do prefeito reeleito, o pernambucano ficará na presidência do partido por 10 dias.

Durante o período, o prefeito acumulará as duas funções. A assessoria diz que "a maior parte das atividades de presidente podem ser feitas remotamente", possibilitando a dupla jornada de João.

Na presidência do partido, João Campos será o responsável por liderar a análise das emendas parlamentares e a articulação de apoio do partido ao deputado Hugo Motta, candidato à Presidência da Câmara, conforme apontou o Corrreio Braziliense.