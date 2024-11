Raquel Lyra e João Campos não vão se encontrar no primeiro fórum com prefeitos eleitos; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Não será desta vez que a governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), se encontrarão pessoalmente após o embate nas urnas registrado entre seus grupos políticos nas eleições municipais de 2024.

Raquel estará presente na abertura do seminário Novos Gestores 2025: Gestão que Transforma, promovido pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta segunda-feira (11), em Gravatá, no Agreste do estado. João Campos (PSB), em viagem aos Estados Unidos, não participará.

O evento da Amupe reúne os prefeitos eleitos e reeleitos no pleito deste ano para discutir os trabalhos no quadriênio que vai de 2025 a 2028. Os gestores assistirão a painéis e debates sobre finanças, gestão, responsabilidade fiscal e defesa dos municípios.

Enquanto João Campos está em Nova York para participar de um curso sobre segurança pública na Universidade de Columbia, a vice-prefeita Isabella de Roldão (PDT) assumiu a gestão da capital pernambucana até o fim da semana.



Isabella, contudo, também não participará do evento devido a compromissos na capital. No luga dela, a prefeitura do Recife será representada pelo secretário de Governo Aldemar Santos, que acompanhará todos os eventos oficiais do encontro.

No último grande evento realizado pela Amupe, o 7º Congresso Pernambucano de Municípios, ocorrido em abril, em Olinda, a governadora e o prefeito estiveram no palco ao mesmo tempo, embora tenham discursado em momentos distintos.

Programação

No primeiro dia de evento, o presidente do órgão e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia, participa de dois debates com os prefeitos de Surubim e Limoeiro, Ana Célia e Ornando Jorge, respectivamnete, intitulados “Amupe em defesa dos municípios” e “Providências de início de mandato”. Na sequência, às 11h, será a vez do painel “Transição de mandato”, com o auditor do Tribunal de Contas do Estado, Lucas Penteado.

No turno da tarde, os prefeitos participarão de painéis sobre finanças, responsabilidade na gestão pública, programas de habitação e construção de parcerias estratégicas com o Governo Federal.

Às 14h, o painel “Finanças Municipais” abordará temas como pacto federativo e autonomia dos municípios, sob condução do professor da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Grin; o consultor da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Stranz; e o prefeito de Águas Belas e presidente do Consórcio dos Municípios Pernambucanos, Luiz Aroldo

Ainda haverá painéis sobre gestão responsável, programas de habitação e fortalecimento das parcerias entre União e municípios.

Neste ano o evento contará com a participação de órgãos e entidades como a Confederação Nacional dos Municípios (CNM); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PE) e diversas instituições parceiras como o Governo do Estado; Caixa Econômica; Banco do Brasil e Governo Federal.