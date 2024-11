Vereador é assassinado a tiros em São João, no Agreste; Prefeitura decreta luto oficial de três dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O vereador Renato Virgulino, da cidade de São João, Agreste do Estado, foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (12), na zona rural do município. O corpo do vereador foi encontrado em frente a uma casa, localizada em um sítio de sua propriedade. Renato, de 42 anos, era filiado ao partido Republicanos e havia sido reeleito para o segundo mandato como vereador, no pleito municipal disputado em outubro.

Em outubro, nas eleições municipais, Renato foi reeleito vereador de São João, com 646 votos. Em 2020, Renato foi eleito pela primeira vez, com 729 votos, após duas tentativas em 2012 e 2016.

Por meio de nota (confira íntegra abaixo), a Prefeitura Municipal de São João lamentou a morte do vereador. O prefeito do município, Wilson Lima, decretou luto de três dias.

Por meio de nota (confira íntegra abaixo), a Prefeitura Municipal de São João lamentou a morte do vereador. O prefeito do município, Wilson Lima, decretou luto de três dias.

O Republicanos, partido o qual Renato era filiado, também se manifestou sobre a morte do vereador, enfatizando que entrou em contato com autoridades para pedir “apuração célere” do ocorrido.

“O Republicanos de Pernambuco lamenta o assassinato do vereador Renato Virgulino, do município de São João, no Agreste. O partido já entrou em contato com as autoridades locais para pedir apuração célere e prisão de quem cometeu esse crime. Também já entramos em contato com a família do vereador para prestar condolências e nos colocar à disposição neste momento tão difícil”, informou o partido.

Confira a nota da Prefeitura de São João na íntegra abaixo:

“A Prefeitura Municipal de São João e o prefeito Wilson Lima, em nome de toda a população, lamentam com profundo pesar o trágico falecimento do vereador Renato Virgulino Rodrigues, ocorrido na manhã de hoje.

Renato Virgulino, deixa um legado político de compromisso, atuando sempre com dedicação e respeito com a população são-joanense.

Diante desta irreparável perda, fica decretado o luto por 03 (três) dias.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a comunidade que ele representou com tanto zelo, ratificando assim, nosso voto de pesar e agradecimento por toda dedicação e serviços prestados ao município de São João.”