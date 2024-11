Agendas de Raquel Lyra no Rio e em Brasília focaram em investimentos e encontros políticos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em viagem ao Rio de Janeiro e a Brasília, nesta semana, a governadora Raquel Lyra (PSDB) participou de reuniões para buscar investimentos para Pernambuco e também teve agendas políticas importantes, incluindo uma reunião com o candidato à presidência da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos).

Na terça-feira (12), Raquel iniciou as agendas na Cidade Maravilhosa em uma reunião com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O olhar de Raquel no encontro estava voltado para investimentos na Refinaria Abreu e Lima.

“Estamos dialogando com a Petrobras sobre qualificação profissional e o papel do Governo do Estado, a exemplo da dragagem do porto interno e externo que era um compromisso do Governo de Pernambuco desde o início das obras do primeiro trem da Refinaria Abreu e Lima”, disse a tucana, com a expectativa de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2025.

No mesmo dia, a governadora de Pernambuco esteve no escritório central do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para buscar investimentos para o estado. O objetivo de Raquel é captar recursos para a agricultura familiar e reflorestamento da Caatinga, por meio de futuros financiamentos.

Brasília

Depois de passar pelo Rio de Janeiro, Raquel Lyra cumpriu agendas em Brasília, onde tratou de obras realizadas no estado em parceria com o governo federal, por meio do Novo PAC.

Ainda na quarta (13), ela concedeu entrevista ao Estadão, em que criticou o PSDB, afirmou não ser oposição a Lula e teceu elogios ao PSD, aumentando os rumores de uma possível migração partidária.

“Discordo de posições que o partido vem tomando, como a oposição sistemática ao governo Lula. Não fomos oposição ao (ex-presidente) Jair Bolsonaro (PL), também acho que não deveríamos ser ao Lula, mas sim nos posicionarmos de maneira independente. [...] O mundo ainda tem fome e precisamos construir esses consensos e ter uma agenda para o país. Por isso não me coloco como oposição ao presidente Lula”, afirmou Raquel.

A governadora também fez acenos a Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido que deve ser o destino de Raquel. Ela afirmou ter construído uma “relação sólida” com o dirigente e com sua base de prefeitos.

“Tenho uma relação muito sólida com Kassab e o PSD, relação que não foi construída agora. O presidente do PSD em Pernambuco, (deputado federal) André de Paula, é um grande parceiro da nossa gestão. Conseguimos fortalecer o partido na última eleição e temos conversado sempre, assim como temos conversado com lideranças de outros partidos. Mas coloco aqui que, sim, há uma proximidade forte com o Kassab e com o PSD”, declarou a governadora.

Kassab, a propósito, também estava em Brasília para participar de um encontro das associações comerciais e empresariais. Embora não haja registros de um possível encontro ocorrido entre os dois, aumentaram ainda mais os rumores de um possível acerto da migração de Raquel para o partido.

Presidência da Câmara

Ainda em Brasília, Raquel Lyra teve um encontro com o candidato à presidência da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos), na quarta-feira (13). A governadora participou de uma reunião interna da comissão mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização da Câmara dos Deputados, na companhia dos federais Eduardo e Lula da Fonte, presidente e vice-presidente estaduais do PP em Pernambuco, respectivamente.

Praticamente eleito ao cargo de presidente da Câmara, Hugo Motta já recebeu apoio do PSDB de Raquel e do PSD, e deve ser eleito por aclamação ao cargo — ou seja, ele não deverá ter adversários e não precisará passar por votação, sendo eleito por viva voz.