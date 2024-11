Em visita à polícia de Nova York, João Campos diz que está trazendo ideias para o Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), visitou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (14). Na visita, o gestor encontrou semelhanças com práticas adotadas pela gestão municipal recifense e afirmou que vai trazer ideias para aplicar na capital pernambucana.

Em vídeo publicado nas redes sociais, João detalhou a visita ao NYPD, apresentando salas e sistemas de monitoramento. O gestor recifense está nos Estados Unidos desde a última segunda-feira (11), onde participa de um curso sobre Segurança Pública na Universidade de Columbia.

“Visita muito interessante aqui em Nova York. Conhecemos o departamento de polícia da cidade para entender como eles trabalham monitoramento, análise e uso de dados para a tomada de decisão na segurança. E percebi algumas semelhanças com o trabalho que fazemos no Centro de Operações do Recife, o COP, e também saí dessa visita com várias ideias para implementar com a equipe de nossa cidade”, disse o prefeito.

João destacou que a visita trouxe “muitos insights” para usar no Recife, na Central de Operações da cidade, enfatizando que a gestão municipal está desenvolvendo sistemas de inteligência artificial para serviço público, bem como uma “muralha digital” no Centro.

“Aqui eu pude ver várias aplicações de segurança que a gente vai estar discutindo com a nossa equipe, de sistemas de integração, dentre eles tem uma ferramenta interessante, que é o ShotSpot, que é um sensor que você coloca em áreas da cidade aqui no caso, ele triangula, no eventual som de tiro ele triangula, ele consegue buscar uma câmera que está lá perto para ver a ocorrência. Isso dá mais velocidade no atendimento da ocorrência feita e mais precisão também”, afirmou.