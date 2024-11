Morre o ex-prefeito do Recife Gilberto Marques Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Morreu, aos 90 anos, o ex-prefeito do Recife Gilberto Marques Paulo. O ex-prefeito convivia com o mal de Alzheimer há alguns anos. A Prefeitura do Recife vai decretar luto de três dias pelo falecimento.

Trajetória de Gilberto Marques Paulo

Gilberto Marques Paulo nasceu em 1934, no município de Palmeira dos Índios, interior do Estado de Alagoas.

Se formou bacharel em direito pela Faculdade de Direito do Recife em 17 de dezembro de 1960.

Atuou posteriormente na advocacia e em outros cargos públicos, sendo vice-prefeito da cidade do Recife pelo Partido da Frente Liberal (PFL) em 1988.

Em 1990, assumiu a prefeitura da capital pernambucana, função que exerceu até 1992.

Seu mandato como prefeito teve como destaque a revitalização do centro da cidade do Recife.

Depois, Gilberto Marques foi eleito Deputado Estadual e Secretário de Educação e Cultura do Recife.

Luto de 3 dias por Gilberto Marques Paulo

Em nota, o atual prefeito do Recife lamentou o falecimento. "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito do Recife, Gilberto Marques Paulo, que marcou o seu mandato pelo ordenamento e revitalização da área central da cidade", disse João Campos.

"A Prefeitura irá decretar luto oficial de três dias. Meus profundos sentimentos aos amigos e familiares. Que Deus possa confortá-los neste momento", complementou o atual prefeito.