Eleição para a Mesa Diretora da Alepe tem data definida; confira detalhes

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) definiu data para a realização da eleição para a Mesa Diretora da Casa, para o biênio 2025-2026. O pleito havia sido realizado em 2023, de forma antecipada, mas foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no último mês.

No próximo dia 2 de dezembro, os parlamentares vão escolher os nomes que irão compor os cargos de presidente, vice-presidentes, secretários e suplentes.

Atual presidente da Casa, o deputado Álvaro Porto (PSDB) deve garantir a recondução ao cargo, visto que já possui amplo apoio dos parlamentares. A indefinição segue em torno do cargo de primeiro-secretário, que deve ser disputado entre os deputados Francismar Pontes (PSB) e Gustavo Gouveia (SD), que ocupa o posto atualmente.

Eleição realizada em 2023 foi anulada pelo STF; relembre resultados

Em outubro, o ministro do STF Flávio Dino decidiu pela anulação das eleições realizadas em 2023, a pedido do Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, que encaminhou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), por conta de resolução da Alepe que alterava dispositivo da constituição estadual e antecipava data da eleição para a Mesa Diretora.

Além da anulação do pleito realizado em 2023, o STF ordenou a realização de nova votação entre os dias 1º de dezembro de 2024 e 1º de fevereiro de 2025, de acordo com o regimento interno da Alepe, anterior ao que havia sido alterado pelos parlamentares.

Na eleição realizada em novembro de 2023, Álvaro Porto havia conquistado a reeleição para a presidência, bem como o primeiro-secretário Gustavo Gouveia, ambos com 40 votos dentre os 46 possíveis. À época, todos os cargos tiveram candidato único, com exceção da 2ª vice-presidência, disputada entre Fabiano Ferraz (SD) e Diogo Moraes (PSB), com vitória do deputado do Solidariedade, em segundo turno.