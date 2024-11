'Não podia suspeitar que um golpe de Estado era urdido no Planalto', diz Lewandowski

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro negou que tenha havido falha do governo em não identificar a participação de agentes da PF, com acesso a Lula, e de "kids pretos"

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, considerou grave a participação de militares num plano para tentar matar em 2022 o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) operação sobre um plano de golpe para impedir a posse de Lula que teria sido articulado por oficiais do Exército.

O ministro negou que tenha havido falha do governo em não identificar a participação de agentes da PF, com acesso ao presidente Lula, e de "kids pretos" das Forças Armadas na orquestração de um plano de golpe de Estado que envolvia o assassinato de autoridades. Segundo o ministro, nem sequer era possível suspeitar que uma ruptura era idealizada no Palácio do Planalto, à época ocupado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

"Não se podia suspeitar que um golpe estaria sendo urdido a partir do Palácio do Planalto", afirmou. "Não é falha. Não havia falha nenhuma. As instituições trabalharam naquela época", justificou. "É muito grave que pessoas formadas pelo Estado para o emprego lícito da violência pratiquem esse tipo de atentado contra o próprio Estado."

O ministro avaliou que os elementos apresentados pela PF na Operação Contragolpe desta terça-feira não têm, "por enquanto", o "nível de detalhe" que aponte o envolvimento de Bolsonaro no plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Em contrapartida, os agentes federais identificaram que o ex-ministro Walter Braga Netto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, cedeu a sua casa para uma reunião do grupo de militares que orquestrou o golpe.

TENTATIVA DE GOLPE

Lewandowski destacou que as investigações sobre uma tentativa de golpe entre outubro de 2022 e janeiro de 2023 devem ser concluídas nos próximos dias ou semanas. Bolsonaro é alvo desse inquérito. Ainda de acordo com o ministro, os crimes não ocorreram porque os suspeitos não tiveram oportunidades. "Em cada episódio desse, nós encontramos outras brechas possíveis na segurança", afirmou.

Lewandowski afirmou que a PF está "decepcionada por um dos seus ter participado dessa tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito". Ele afirmou que os protocolos de segurança das autoridades estão sendo atualizados e que, diante da gravidade dos fatos, não se descarta incrementar as medidas de proteção.