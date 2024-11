Presidente eleita da OAB-PE, Ingrid Zanella diz que quer 'unir a advocacia pernambucana'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A presidente eleita da OAB-PE, Ingrid Zanella, afirmou que terá como missão unir a advocacia pernambucana. A declaração foi dada nesta terça-feira (19), em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

"Realmente foi uma votação expressiva, o que consagra a vitória da democracia. Como eu venho dizendo, a gente precisa agora unir a advocacia pernambucana. A eleição acabou, agora uma coisa só e é missão e dever de todos nós lutar pela valorização e pelo reconhecimento da profissão, da nossa advocacia", disse.

Ingrid venceu o pleito com 47,82% dos votos, totalizando 11.441 eleitores, superando Almir Reis, que obteve 42,53% (10.175 votos), e Fernando Santos Júnior, que alcançou 5,47% (1.308 votos). Ela foi a primeira mulher a conquistar a presidência da OAB-PE em 93 anos.

A advogada foi candidata pela chapa Renovação Experiente e vai suceder Fernando Ribeiro Lins na presidência da OAB-PE. Ela terá como vice-presidente Schamkypou Bezerra.

Como atual vice-presidente da OAB-PE, Zanella destacou a atuação do seu companheiro Fernando Ribeiro à frente da instituição.

"Eu acredito que todos os feitos dessa gestão [Fernando Ribeiro] consolidaram um excelente trabalho do nosso presidente Fernando e possibilitaram que a advocacia, ciente do que foi feito e me conhecendo, porque a advocacia me conhece, sabe que eu comecei minha trajetória do zero, isso consolidou essa diferença tão significativa de votos, possibilitando a vitória da democracia", disse.

Ingrid é advogada especializada em direito civil, direito portuário e marítimo. Ela também é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Questionada sobre quais seriam seus primeiros passos ao assumir a presidência da OAB, ela destacou que buscará ter ao seu lado advogados e advogadas de todo o estado, independente do voto.

"Vamos trabalhar pelo combate as violações das nossas prerrogativas, vamos trabalhar pelo combate a morosidade do judiciário, por uma OAB sempre independente, sempre autônoma, vamos levar serviços e valorizar a nossa profissão", afirmou.

Presidente da OAB de Pernambucano, Ingrid Zanella - Guga Matos/JC Imagem

Defensoria pública

Sobre a atuação da Ordem dos Advogados de Pernambuco em defesa e atuação da Defensoria Pública, Zanella prometeu lutar pela autonomia, valorização da carreira e pela abertura de um novo concurso.

"Então, eu já fechei um compromisso com a defensoria pública, eu vou me dedicar à valorização da carreira, porque a defensoria é indispensável para o estado democrático de direito. Precisamos de uma defensoria pública altiva, independente e reconhecida", disse.

Campanha

A presidente eleita resumiu o período eleitoral da OAB afirmando que fez uma campanha limpa."Segui como a advocacia merece, com uma campanha limpa, com o compromisso da verdade e com muito trabalho", frisou.

"Infelizmente foram muitas agressões, muitas fake news e a gente tentou se defender com a máxima da verdade e do amor. Eu tenho certeza que vamos esquecer isso para possibilitar a união da advocacia", acrescentou.

"Que agora mais do que nunca o compromisso com a verdade vire um norte para as eleições em Pernambuco e para as eleições, inclusive, do nosso país. A fake news, as agressões eles são um desserviço a democracia e eu espero que isso não seja uma prática e, principalmente, que isso fique bem longe da política de ordem do nosso país", disse a presidente eleita da OAB-PE.