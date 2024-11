Veja a lista com as 37 pessoas indiciadas pela PF em inquérito por tentativa de golpe, incluindo Jair Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Polícia Federal divulgou, no início da tarde desta quinta-feira (21), lista com as 37 pessoas indiciadas em inquérito por tentativa de golpe de estado

*Com informações do G1

A Polícia Federal (PF) divulgou, no início da tarde desta quinta-feira (21), a conclusão do inquérito que investigava a tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022. 37 pessoas foram indiciadas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa general Braga Netto, e o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno.

Os 37 indiciados foram investigados nas operações Tempus Veritatis e Contragolpe, da Polícia Federal. A PF atribui a Bolsonaro, militares, ex-membros do governo e aliados, os crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de Estado e organização criminosa.

As penas máximas previstas para os delitos citados chegam a 30 anos de prisão.

Veja a lista completa abaixo:

AILTON GONÇALVES MORAES BARROS - capitão reformado do Exército acusado de intermediar inserção de dados ilegal em cartões de vacinação contra Covid-19

- capitão reformado do Exército acusado de intermediar inserção de dados ilegal em cartões de vacinação contra Covid-19 ALEXANDRE CASTILHO BITENCOURT DA SILVA - coronel do Exército e um dos autores do documento de teor golpista "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro"

- coronel do Exército e um dos autores do documento de teor golpista "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro" ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM - deputado federal, ex-diretor-geral da Abin e delegado da PF

- deputado federal, ex-diretor-geral da Abin e delegado da PF ALMIR GARNIER SANTOS -ex-comandante da Marinha

-ex-comandante da Marinha AMAURI FERES SAAD - advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres

- advogado citado na CPI dos Atos Golpistas como "mentor intelectual" da minuta do golpe encontrada com Anderson Torres ANDERSON GUSTAVO TORRES – ex-ministro da Justiça

– ex-ministro da Justiça ANDERSON LIMA DE MOURA - coronel do Exército e um dos autores do documento de teor golpista "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro"

- coronel do Exército e um dos autores do documento de teor golpista "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro" ANGELO MARTINS DENICOLI - major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello

- major da reserva do Exército que chegou a ocupar cargo de direção no Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuello AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da reserva do Exército

- ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da reserva do Exército BERNARDO ROMAO CORREA NETTO - coronel acusado de integrar núcleo responsável por incitar militares a aderirem a uma estratégia de intervenção militar para impedir a posse de Lula.

- coronel acusado de integrar núcleo responsável por incitar militares a aderirem a uma estratégia de intervenção militar para impedir a posse de Lula. CARLOS CESAR MORETZSOHN ROCHA - engenheiro contratado pelo PL para questionar vulnerabilidade das urnas eletrônicas durante eleições de 2022

- engenheiro contratado pelo PL para questionar vulnerabilidade das urnas eletrônicas durante eleições de 2022 CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI - coronel do Exército suspeito de ter participado da confecção da "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro"

- coronel do Exército suspeito de ter participado da confecção da "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa e Exército Brasileiro" CLEVERSON NEY MAGALHÃES - coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres

- coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA - ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército

- ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS - coronel do Exército adido em Israel e supostamente envolvido com carta de teor golpista

- coronel do Exército adido em Israel e supostamente envolvido com carta de teor golpista FILIPE GARCIA MARTINS - ex-assessor da Presidência da República que participou da reunião que tratou da minuta de golpe

- ex-assessor da Presidência da República que participou da reunião que tratou da minuta de golpe FERNANDO CERIMEDO - empresário argentino que fez live questionando a segurança das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022

- empresário argentino que fez live questionando a segurança das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022 GIANCARLO GOMES RODRIGUES - subtenente do Exército e um dos responsáveis pelo monitoramento clandestino de opositores políticos

- subtenente do Exército e um dos responsáveis pelo monitoramento clandestino de opositores políticos GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA - tenente-coronel e ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia que desmaiou quando a PF bateu à sua porta

- tenente-coronel e ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas em Goiânia que desmaiou quando a PF bateu à sua porta HÉLIO FERREIRA LIMA - tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid

- tenente-coronel do Exército identificado em trocas de mensagens com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Barbosa Cid JAIR MESSIAS BOLSONARO - ex-presidente da República, ex-deputado, ex-vereador do Rio de Janeiro e capitão da reserva do Exército

- ex-presidente da República, ex-deputado, ex-vereador do Rio de Janeiro e capitão da reserva do Exército JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA - padre da diocese de Osasco

- padre da diocese de Osasco LAERCIO VERGILIO - general da reserva envolvido em suposta trama golpista

- general da reserva envolvido em suposta trama golpista MARCELO BORMEVET - policial federal suspeito de integrar o esquema de espionagem ilegal conhecido como "Abin paralela"

- policial federal suspeito de integrar o esquema de espionagem ilegal conhecido como "Abin paralela" MARCELO COSTA CÂMARA - ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro

- ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro MARIO FERNANDES - ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva e homem de confiança de Bolsonaro. É suspeito de participar de um grupo que planejou as mortes de Lula, Alckmin e Moraes

- ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva e homem de confiança de Bolsonaro. É suspeito de participar de um grupo que planejou as mortes de Lula, Alckmin e Moraes MAURO CESAR BARBOSA CID - ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel do Exército (afastado das funções na instituição)

- ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel do Exército (afastado das funções na instituição) NILTON DINIZ RODRIGUES - general do Exército suspeito de participar de trama golpista

- general do Exército suspeito de participar de trama golpista PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO - neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo

- neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ex-comandante do Exército

- ex-comandante do Exército RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA - major e integrante do grupo 'kids pretos’

- major e integrante do grupo 'kids pretos’ RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR - oficial do Exército

- oficial do Exército SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS - major do Exército

- major do Exército TÉRCIO ARNAUD TOMAZ - ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado "gabinete do ódio"

- ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares do chamado "gabinete do ódio" VALDEMAR COSTA NETO - presidente do PL, partido pelo qual Jair Bolsonaro e Braga Netto disputaram as eleições de 2022

- presidente do PL, partido pelo qual Jair Bolsonaro e Braga Netto disputaram as eleições de 2022 WALTER SOUZA BRAGA NETTO - ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, general da reserva do Exército

- ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, general da reserva do Exército WLADIMIR MATOS SOARES - policial federal que atuou na segurança do hotel em que Lula ficou hospedado na transição. Ele é suspeito de participar de grupo que planejou as mortes de Lula, Moraes e Alckmin

Inquérito segue para o STF

O relatório final do inquérito foi concluído no início da tarde. O documento, com mais de 800 páginas, será entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF). Eventuais denúncias dos indiciados são de responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, enquanto os julgamentos cabem à Corte.

Em nota, a PF afirmou que obteve as provas por meio de “diversas diligências policiais” por cerca de dois anos, com base em quebra de sigilos, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo poder Judiciário.