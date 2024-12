Militares se reúnem com Lula para debater novas regras de aposentadoria e pedem transição maior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e comandantes das Forças Armadas participaram de reunião na tarde deste sábado (30) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir as mudanças na aposentadoria dos militares, previstas no pacote de corte de gastos do governo.

A reunião não estava na agenda e teve a participação do comandante do Exército, general Tomás Paiva; o brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica/FAB; e o almirante Marcos Olsen, da Marinha. O encontro teria sido marcado a partir de um pedido de Múcio a Lula.

O governo não informou oficialmente a pauta da reunião - que ocorreu no Palácio da Alvorada - mas o assunto principal teria sido uma "avaliação" sobre o corte de gastos anunciado nesta semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Entre os pontos do corte de gastos estão mudanças na aposentadoria dos militares: a ideia é estabelecer uma idade mínima para a reserva, além da limitar transferência de pensões.

O governo quer estabelecer a idade mínima de aposentadoria dos militares em 55 anos em 2030, com uma regra de transição. Na reunião deste sábado, os militares debateram sobre a regra de transição, que na visão deles, necessitaria de um prazo maior.

