Câmara aprova título de cidadã olindense para Raquel Lyra

Dos 17 vereadores, 13 estavam presentes e aprovaram a proposta; a entrega do título de cidadã deve acontecer em janeiro do próximo ano

A Câmara Municipal de Olinda vai conceder à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), o título de cidadã olindense. Os vereadores aprovaram a proposta por unanimidade, durante a 38ª Sessão Ordinária, que aconteceu na terça-feira (10).

A homenagem teve como justificativa as ações que a gestora tem realizado na cidade, como o andamento das obras do Canal do Fragoso, de pavimentação e esgotamento sanitário de Cabo Gato e Condor, no bairro de Peixinhos, por exemplo. A proposição do título para a tucana foi de iniciativa do vereador Tostão, do Avante.

Do total de 17 vereadores da Casa Bernardo Vieira de Melo, 13 estavam presentes e aprovaram a proposta, inclusive nomes de oposição ao governo Raquel, como Vinícius Castello. De acordo com a Câmara Municipal, a data de entrega do título ainda será marcada, mas com previsão para acontecer em janeiro de 2025.

No final de novembro, Raquel Lyra, acompanhada do ministro da Casa Civil, Rui Costa, vistoriou as intervenções das obras do Canal do Fragoso, que fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O valor total do investimento é de R$ 472 milhões, sendo R$ 123 milhões de recursos do PAC (recursos federais), R$ 11 milhões do FGTS e R$ 336 milhões do Governo do Estado. A obra completa deve ser finalizada e entregue em dezembro de 2025.

Além do Canal do Fragoso, o Governo do Estado anunciou a reforma de 161 residências por meio do programa Morar Bem - Reforma no Lar, com um investimento total de R$ 35,3 milhões para a cidade de Olinda.

Aliada em Olinda

Nas eleições municipais deste ano, Raquel conseguiu eleger sua candidata, Mirella Almeida (PSD), que venceu com 51,38% (111.613 votos), derrotando o candidato da oposição, Vinícius Castello (PT), que obteve 48,62% (105.616 votos). O pleito foi marcado por uma disputa acirrada, e a tucana marcou presença em diversos atos políticos na cidade.