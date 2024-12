Google Trends 2024: Confira os destaques políticos que dominaram as pesquisas no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Google Trends divulgou a lista com os tópicos mais pesquisados ao longo de 2024. Entre as categorias de destaque está a política, que movimentou o cenário nacional e internacional com as eleições como tema principal.

Do impacto das Eleições 2024 ao aumento de interesse por personalidades como Pablo Marçal e José Datena, a lista reflete os assuntos que dominaram as conversas públicas neste ano.

A seguir, veja os 10 principais termos que estiveram mais em alta no segmento político:

1. Eleições 2024

O principal evento político do ano, as Eleições 2024 mobilizaram milhões de brasileiros. As disputas municipais trouxeram debates sobre transporte público, segurança e habitação, além de polarizações em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O tema também apareceu em 2° lugar na categoria "Acontecimentos" e em 6° entre as "Buscas do Ano".

Imagem de urna eletrônica. - iStock

2. TSE

O Tribunal Superior Eleitoral esteve em evidência pela organização das eleições, decisões sobre propagandas eleitorais e julgamentos envolvendo inelegibilidades. O órgão foi amplamente buscado por questões relacionadas ao sistema eleitoral e figurou em 9° lugar entre as "Buscas do Ano".

Sede do Tribunal Superior Eleitoral - © Marcelo Camargo/Agência Brasil

3. Pablo Marçal

Empresário e político, Pablo Marçal foi candidato à prefeitura de São Paulo e terminou em 3° lugar na disputa, com 28,14% dos votos, ficando pouco abaixo do segundo colocado. Ele também apareceu em 6° lugar nas pesquisas do Google na categoria "Personalidades", devido ao interesse por sua trajetória como coach e figura pública.

Imagem de Pablo Marçal - Divulgação

4. José Datena

José Datena, apresentador e candidato à prefeitura de São Paulo, chamou atenção pela participação em debates, incluindo um incidente em que agrediu o adversário Pablo Marçal com uma cadeira. O episódio viralizou, alcançando o 9° lugar na categoria "Meme".

Imagem de Pablo Marçal e Datena - Reprodução / Tv Cultura

5. Pesquisa prefeitura de São Paulo

As pesquisas para a prefeitura de São Paulo estiveram entre os tópicos mais buscados do ano. Os principais candidatos, incluindo Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB) e José Datena (PSDB), geraram grande interesse público durante a corrida eleitoral.

Candidatos a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Datena e Pablo Marçal. - Reprodução/UOL

6. Escala 6x1

A escala 6x1, que regula a carga horária semanal de trabalho, foi amplamente discutida em 2024, especialmente por propostas de revisão trabalhista. O tema também apareceu em 3° lugar na categoria "O que é", refletindo as buscas relacionadas a direitos trabalhistas.

PEC 6x1 segue para ser protocolada na Câmara dos Deputados - Divulgação / Câmara dos Deputados

7. Alexandre de Moraes

O ministro do STF e presidente do TSE foi destaque em 2024 por decisões envolvendo liberdade de expressão, incluindo o bloqueio da plataforma X (antigo Twitter), e julgamentos relacionados a discursos de ódio e desinformação. Moraes também esteve no centro de discussões sobre uma tentativa de assassinato, que ganhou repercussão nacional.

Imagem de Elon Musk e Alexandre de Moraes - EVARISTO SA, ETIENNE LAURENT / AFP

8. Silvio Almeida

O ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi exonerado em setembro de 2024 após denúncias de assédio sexual. Entre as acusações, destaca-se a da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que confirmou ter sido vítima de importunação sexual por parte de Almeida.

Em depoimento à Polícia Federal, Anielle detalhou as situações de assédio que enfrentou, ressaltando a importância de não relativizar episódios de violência. Almeida negou as acusações, mas solicitou sua exoneração para garantir "total liberdade e isenção" nas investigações.

Imagem do ex-ministro Silvio Almeida - Pedro França/Agência Senado

9. Guilherme Boulos

Candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos esteve entre os mais buscados por sua campanha e apoio político de figuras como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ficando em segundo lugar na disputa, a candidatura dele consolidou seu nome como um dos líderes mais conhecidos da esquerda brasileira.

Imagem de Guilherme Boulos, que chegou ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo - Leandro Paiva / @leandropaivac

10. Tabata Amaral

Deputada federal e candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral foi tema de buscas relacionadas à sua atuação política e sua relação com João Campos (PSB), prefeito reeleito do Recife. As pautas ligadas à educação e políticas públicas também ganharam destaque em sua campanha.

Imagem de Tabata Amaral - Jane de Araújo/Agência Senado

Outras categorias

Os assuntos políticos também marcaram presença em outras categorias do Google Trends em 2024:

Personalidades:

5° - Donald Trump: O ex-presidente dos EUA chamou atenção devido às eleições americanas e seus discursos.

Acontecimentos:

6° - Eleições nos EUA: O pleito americano despertou interesse por sua polarização e repercussão global com Donald Trump e Kamala Harris em uma disputa continua para o comando do país, na qual Trump obteve a vitória.

O que é:

8° - O que é suplente de vereador?: Tema recorrente durante as eleições municipais.

Por que...

10° - Por que o X foi banido do Brasil?: O bloqueio da plataforma X (antigo Twitter) gerou questionamentos sobre regulação e liberdade de expressão.

Como fazer:

10° - Como fazer título de eleitor online?: O processo eleitoral levou a buscas práticas sobre regularização do documento.