Quaest Recife: Confira os números de rejeição entre os candidatos à prefeitura

Os números da pesquisa Quaest para prefeitura do Recife, divulgada na segunda-feira (30), indica a permanência de Daniel Coelho (PSD) como o candidato mais rejeitado pelos eleitores recifenses.

Neste quesito da pesquisa, os entrevistados apontam quais candidatos conhecem, aprovam ou rejeitam. O candidato do PSD foi apontado por 49% dos entrevistados como um candidato que “conhece e não vota”, referente à rejeição, de acordo com a pesquisa.

Em segundo lugar está Dani Portela (PSOL), com 36%, seguida de Gilson Machado (PL), que tem 35% de rejeição. Completam a lista Tecio Teles (Novo), com 27%, Simone Fontana (PSTU), com 18%; Ludmila (UP), com 16%. João Campos (PSB), com 14% e Victor Assis (PCO), com 11%, fecham a lista.

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, entrevista 900 pessoas no Recife, o nível de confiança é de 95%. O registrado na Justiça Eleitoral sob o nº TSE: PE-06977/2024.

Conhecimento dos candidatos

A pesquisa também revela o nível de conhecimento dos eleitores em relação aos candidatos. 82% dos entrevistados afirmaram que conhecem e votam no atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) e apenas 2% afirmaram não conhecer; confira dos números

João Campos: conhece e vota, 82%;

Daniel Coelho: conhece e vota, 32%;

Gilson Machado: conhece e vota, 19%;

Dani Portela: conhece e vota, 13%;

Tecio Teles: conhece e vota, 7%;

Simone Fontana: conhece e vota, 2%;

Victor Assis: conhece e vota, 1%;

Ludmila Outtes: conhece e vota, 1%.

