Prefeitos eleitos em Paulista, Olinda e Jaboatão são diplomados pelo TRE-PE

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (16), no Teatro Guararapes, em Olinda, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) entregou os diplomas para os prefeitos eleitos Ramos (PSDB), eleito em Paulista, Mirella Almeida (PSD), eleita em Olinda, e Mano Medeiros (PL), eleito em Jaboatão dos Guararapes.

O evento reuniu 104 candidatos eleitos no pleito municipal de 2024, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

Em discurso representando os quatro prefeitos presentes no evento, o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), saudou os prefeitos eleitos dos municípios vizinhos e os vereadores dos quatro municípios.

"Vocês fizeram uma bela caminhada e chegaram até aqui pela força da democracia. Também cumprimento os vereadores eleitos, que são o instrumento de representação mais próximo da população, ajudando a construir o futuro das cidades pelos legislativos. Mais do que um diploma, recebemos pelas mãos da Justiça Eleitoral o resultado da escuta, do debate público e da vontade soberana das pessoas", afirmou.

Mirella fala em desmontar palanques e visa pacto entre gestões da RMR

A prefeita eleita de Olinda, Mirella Almeida, assim como o prefeito do Recife em seu discurso, falou que é momento de “desmontar palanques” e destacou a necessidade de “reconstruir a autoestima das populações”, enfatizando a necessidade de uma colaboração entre os municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Acabou a eleição. É palanque desmontado e que as pessoas possam se unir nesse sentido de reconstruir a autoestima das populações. Nesse contexto de cidades vizinhas como é Recife, Olinda, Paulista, que a gente consiga, nessa gestão metropolitana, trabalhar principalmente nessas áreas que estão ali, no limbo de dois municípios, que acabam sofrendo com a falta de políticas públicas. [...] Mas a gente está aqui para enfrentar isso com muita coragem e trabalhando com dedicação para que todos os outros prefeitos possam atuar em conjunto para que a gente resolva essas demandas”, disse.

Diplomada para o cargo de prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD) sugeriu maior colaboração entre prefeitos da RMR - Arquimedes Santos/Reprodução

Detalhando o desejo de uma colaboração maior entre os prefeitos da RMR, Mirella citou dificuldades vividas por Olinda, Recife e Jaboatão com áreas de morro, destacando a necessidade de “união” para solucionar os problemas.

A prefeita eleita de Olinda também citou as obras de enrocamento e de engorda das praias do litoral, como exemplo da necessidade de pacto entre as gestões das cidades da RMR.

“Tem a questão do enrocamento e da engorda da praia. Que é um trabalho que vem de Jaboatão até Itamaracá. Então é um trabalho que tem que ser feito e coordenado de forma pelo Estado que a gente consiga avançar. Não adianta eu fazer a obra em Olinda se Paulista não fizer também, porque Paulista poderá ser afetada de forma muito contundente. Então assim a gente precisa trabalhar isso numa gestão metropolitana mesmo”, analisou.

Mano Medeiros elogia governadora Raquel Lyra e vê importância de “pauta metropolitana”

O prefeito eleito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, também destacou a importância de uma colaboração entre os prefeitos da Região Metropolitana do Recife. Para o gestor jaboatonense, a “pauta metropolitana” pode ajudar a reduzir problemas em áreas de limites entre os municípios, ressaltando que a discussão pode contar com o apoio do Governo do Estado em alguns pontos.

“Nós temos que ter essa pauta metropolitana. É conversar com os prefeitos da Região Metropolitana para dirimir alguns impactos que nós temos nos limites dos nossos municípios. Já temos conversado com alguns prefeitos, vamos continuar com essa pauta, é uma pauta importante, que a gente tem que discutir inclusive com o Governo do Estado em alguns problemas que diz respeito a limites do município, para a gente dirimir esses problemas, a gente resolver para que a gente tenha esse saldo positivo para a população”, afirmou.

Mano Medeiros (PL) destacou importância de discutir "pauta metropolitana" e sugeriu participação do Governo do Estado - Divulgação

Mano Medeiros também fez elogios à atuação da governadora Raquel Lyra (PSDB), destacando uma “relação muito próxima” com Jaboatão, citando ações realizadas pela gestão estadual no município.

“A governadora tem tido uma relação muito próxima com o município, inclusive com todos os municípios do ponto de vista institucional. Há de convir que pelas ações que têm sido feitas pelo Governo do Estado em Jaboatão dos Guararapes, ela tem realmente focado para melhorar a vida da população”, enfatizou.

Ramos celebra diplomação e fala em “choque de gestão em 100 dias” em Paulista

Eleito com a maior votação da história de Paulista, Ramos celebrou a diplomação para o cargo de prefeito do município e destacou que vai ser “o prefeito de todos os paulistenses”, também enfatizando que “o palco foi desmontado”, ao final do processo eleitoral.

“É um dia muito importante na minha vida. Tenho certeza absoluta que nós vamos dar resposta ao povo do Paulista com essa eleição magnífica, com mais de 120 mil votos. A expectativa do povo é a minha. É poder fazer uma Paulista melhor, mais humana, uma Paulista para todos. O palco foi desmontado e eu vou ser o prefeito de todos os paulistenses”, disse.

Ramos enfatizou que realizará um “choque de gestão” no município em 100 dias, citando resultados esperados nas áreas de saúde e educação.

“Vamos fazer um choque de gestão na cidade pra que possamos, em 100 dias, colocar as coisas no lugar. Onde não tiver um médico, vai estar um médico, onde não tiver o professor, vai estar um professor”, prometeu.

Ramos (PSDB) celebrou a diplomação para o cargo de prefeito de Paulista e destacou que vai ser "o prefeito de todos os paulistenses" - Fabiano Alves/Reprodução

O prefeito eleito de Paulista, que contou com apoio da governadora Raquel Lyra na campanha, afirmou “certeza” de que a gestão estadual vai ajudar Paulista durante o seu mandato.

“Tenho certeza que ela (Raquel Lyra) vai cooperar com isso, nós temos um litoral maravilhoso que é preciso trazer o turismo de volta. É preciso incentivar os jovens, trazer as empresas para que possam investir em Paulista e a gente ter uma Paulista de oportunidade. Eu tenho certeza que a governadora vai nos ajudar nesse capítulo”, afirmou.