Reforma tributária: veja como votaram os deputados pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após os parlamentares analisarem as mudanças feitas pelo Senado, o texto segue para a sanção ou veto do presidente da República

Com 324 votos favoráveis, 123 contra e três abstenções, a regulamentação da nova reforma tributária foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (17). O projeto prevê a unificação de impostos, cashback para os mais pobres e a criação do "imposto do pecado".

Após os parlamentares analisarem as mudanças feitas pelo Senado e verificarem todos os requerimentos sobre o projeto, o próximo passo será a sanção ou veto do presidente Lula (PT).

Entre os 25 deputados federais pernambucanos, 17 votaram a favor, 3 contra e 5 estavam ausentes.

Confira lista

Waldemar Oliveira (Avante) - Votou Sim

Renildo Calheiros (PCdoB) - Votou Sim

Coronel Meira (PL) - Votou Não

Pastor Eurico (PL) - Votou Não

Clarissa Tércio (PP) - Votou Não

Eduardo da Fonte (PP) - Votou Sim

Fernando Monteiro (PP) - Votou Sim

Lula da Fonte (PP) - Votou Sim

Eriberto Medeiros (PSB) Votou Sim

Felipe Carreras (PSB) - Votou Sim

Guilherme Uchoa (PSB) - Votou Sim

Lucas Ramos (PSB) - Votou Sim

Pedro Campos (PSB) - Votou Sim

Carlos Veras (PT) - Votou Sim

Clodoaldo Magalhães (PV) - Votou Sim

Túlio Gadêlha (Rede) - Votou Sim

Augusto Coutinho (Republicanos) - Votou Sim

Ossesio Silva (Republicanos) - Votou Sim

Fernando Coelho Filho (União) - Votou Sim

Mendonça Filho (União) - Votou Sim

Iza Arruda (MDB) - Ausente

Luciano Bivar (União) - Ausente

André Ferreira (PL) - Ausente

Fernando Rodolfo (PL) - Ausente

Maria Arraes (Solidariedade) - Ausente

O novo projeto da Reforma Tributária

O novo projeto da Reforma Tributária regulamenta a aplicação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), do Imposto Seletivo (IS), e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Eles vão substituir cinco tributos que hoje incidem sobre o consumo e estão embutidos nos preços dos produtos: IPI, PIS/Cofins, ICMS e ISS.

Imposto do pecado sobre produtos nocivos a saúde e meio ambiente

A regulamentação institui as regras do Imposto Seletivo, também chamado de "imposto do pecado", que sobretaxa itens considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Serão tributados:

Cigarros

bebidas alcoólicas

bebidas açucaradas

veículos (inclusive os elétricos)

jatinhos, embarcações

apostas online (bets)

extração de mineral



O Senado tentou poupar as bebidas açucaradas, mas a inovação não passou na Câmara.

Outra mudança feita pelos senadores que foi rejeitada pela Câmara foi a inclusão do saneamento básico na alíquota reduzida, com desconto de 60%.