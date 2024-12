Na TV Jornal Interior, Rodrigo Pinheiro faz balanço da gestão em Caruaru, projeta novo mandato e confirma reforma administrativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito reeleito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), deu entrevista ao programa 'O Povo na TV', nesta quinta-feira (19), na TV Jornal Interior, onde realizou um balanço da gestão municipal e projetou o novo mandato a partir de janeiro de 2025 no município, onde revelou a realização de uma reforma administrativa.

Rodrigo lembrou que não é um encerramento de “um ano comum”, mas sim um encerramento de mandato, enfatizando o início com a hoje governadora de Pernambuco Raquel Lyra, que deixou a prefeitura de Caruaru em 2022 para disputar o pleito estadual.

"Foram anos de muitos avanços para a cidade de Caruaru. Assumi a gestão depois que Raquel Lyra anunciou a desincompatibilização para ser candidata à governadora e, hoje, é nossa aliada aqui em Caruaru. Nosso desafio maior foi que, praticamente um dia depois da flexibilização do protocolo da pandemia, voltaram a ter aulas presenciais, serviços presenciais... Então, esse foi o maior desafio, a retomada pós-pandemia. A gente procurou fazer o que estava na programação e avançar onde precisava de avançar, com obras de infraestrutura, mais creches que entregamos na área urbana e na Zona Rural, além de equilíbrio fiscal para receber os investimentos necessários aqui em Caruaru", frisou Rodrigo Pinheiro.

O prefeito de Caruaru também detalhou a transição que está sendo realizada na gestão. “A transição está sendo feita para o mesmo gestor, mas é outro mandato. A gente tem que fechar todas essas contas. […] Seguindo esse protocolo a gente entra dia 1 com o mandato de 2021 a 2024 fechado para iniciar o novo mandato e a gente poder fazer também os anúncios que são pertinentes para essa nova gestão, os novos compromissos”, disse o gestor municipal.

Reforma administrativa

Rodrigo também confirmou mudanças no secretariado, anunciando que uma reforma administrativa será enviada para a Câmara Municipal de Caruaru no início de 2025.

“Vamos mandar para a Câmara logo no início do ano que vem uma reforma administrativa. A última grande reforma administrativa que aconteceu foi quando entramos na prefeitura, no início de 2017. Raquel era prefeita e as necessidades de Caruaru eram outras. Passados esses 8 anos a gente entra no novo mandato com outros compromissos firmados, com uma parceria mais sólida, por exemplo, com o Governo do Estado, que não acontecia quando a gente entrou em 2017”, detalhou.

De acordo com o prefeito, uma das mudanças será na secretaria de Comunicação, antes parte da secretaria de Governo, que ficará independente. Rodrigo destacou que outras secretarias serão desmembradas. Entre as mudanças da reforma administrativa, também está prevista a criação de uma secretaria Executiva do Parque 18 de Maio,

“Diante desse novo cenário, a cidade também cresceu. Hoje a gente gera muito mais emprego, mais renda, novos empreendimentos chegaram e estão chegando aqui em Caruaru, então a gente precisa de uma nova estrutura e algumas secretarias serão desmembradas”

“Pós-reforma administrativa, vamos criar uma secretaria Executiva do Parque 18 de Maio, para, de fato, a gente ter um secretário tomando conta, um comitê ativo envolvendo também a sociedade civil para que a gente possa fortalecer ainda mais a Feira da Sulanca e o Parque 18 de Maio. A gente sabe do tamanho do desafio, mas quando a gente focar, a gente vai resolver, como eu disse, os problemas históricos aqui na cidade de Caruaru. Quem é sulanqueiro, quem é feirante, pode ter certeza que a gente vai continuar investindo e vai ter uma secretaria dedicada ao Parque 18 de Maio”, complementou.