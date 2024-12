João Campos faz balanço do primeiro mandato em entrevista ao SJCC nesta sexta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), concederá entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação nesta sexta-feira (27), às 10h30, fazendo um balanço das ações realizadas nos quatro anos da primeira gestão da capital.

A entrevista será transmitida ao vivo pela Rádio Jornal, com apresentação de Natália Ribeiro e participação de Igor Maciel e Fernando Castilho, colunistas do Jornal do Commercio. A conversa também será exibida em tempo real no JC Play, o canal do JC no YouTube.



O prefeito detalhará as ações realizadas em 2024 e em todo o primeiro mandato, e respoderá a perguntas dos colunistas sobre a atuação da prefeitura em diferentes áreas, como saúde, educação, habitação, além do cenário político.

João Campos foi eleito prefeito do Recife pela primeira vez em 2020, com 56,27%, em disputa de segundo turno contra a prima Marília Arraes, numa das eleições mais acirradas do país naquele ano.

O socialista foi reeleito para o segundo mandato no primeiro turno da eleição de outubro de 2024, com votação recorde de 78,11%, a maior já registrada na prefeitura do Recife.



Em preparação para a segunda gestão, o prefeito encaminhou um projeto de lei à Câmara dos Vereadores propondo uma reestruturação administrativa.

Entre as mudanças, estão a criação da Secretaria de Ordem Pública e Segurnaça, das secretarias de Articulação Política e Social e de Relações Institucionais, e da secretaria de Cidadania e Cultura de Paz.

O projeto será votado no plenário da Alepe até esta sexta-feira, em sessões extraordinárias.

Depois de enviar o projeto de lei à Alepe, o pessebista começou a anunciar, no domingo (22), os nomes que irão compor a administração municipal a partir de 2025. Alguns secretários permanecerão nos cargos, enquanto outras pastas ganharão novos líderes.