Após deixar prefeitura de Paulista, Yves Ribeiro será secretário-executivo em Itapissuma

O prefeito da cidade de Paulista, Yves Ribeiro (sem partido), será o secretário-executivo de Governo de Itapissuma a partir de janeiro de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27) pelo prefeito eleito de Itapissuma, Júnior de Irmã Têca (PSD).

Yves está no final do mandato em Paulista e anunciou no mês de agosto que não tentaria a reeleição na cidade por questões médicas e a pedidos da família. Na época, ele disse que não se aposentaria, mas não havia revelado qual seria seu destino.

No anúncio da contratação, Júnior de Irmã Teca afirmou que a trajetória de Yves se confunde com o desenvolvimento da cidade e de todo o Litoral Norte.

"Yves traz sua experiência e compromisso para reforçar o nosso trabalho em prol de uma Itapissuma ainda mais forte e próspera", declarou o prefeito eleito.

Quem é Yves Ribeiro

Yves começou a vida política, oficialmente, em 1983, quando foi eleito prefeito de Itapissuma, no Litoral Norte, onde também se elegeu em 1992.

Depois, foi eleito prefeito de Igarassu, em 1996, se reelegendo em 2000. Quatro anos depois, foi eleito pela primeira vez para a prefeitura de Paulista, onde também ficou por dois mandatos.

Depois de tentar uma cadeira na Alepe e, novamente, a prefeitura de Igarassu, em 2014 e 2016, respectivamente — ambas sem sucesso —, conseguiu se eleger para um terceiro mandato em Paulista, em 2020.

Saída do PT

As eleições municipais foram determinantes para a saída de Yves Ribeiro do PT. Enquanto a sigla declarou apoio a Junior Matuto (PSB) no segundo turno em Paulista, o atual prefeito rumou junto a Ramos (PSDB), candidato da governadora Raquel Lyra (PSDB), de quem Yves é próximo.

Yves Ribeiro entrou no PT no final de 2023, com a intenção de disputar a reeleição em Paulista. Com o anúncio de que ele seria desfiliado do partido, o prefeito se antecipou e entregou uma carta de desfiliação, enfatizando que não teria mais pretensões para mandatos na política.

“Hoje aos meus 76 anos de idade e 48 de vida política, e tomando conhecimento pela imprensa escrita da minha provável expulsão do partido, me antecipo ao mesmo para oficializar a minha desfiliação do partido, para que seus integrantes não tenham o trabalho de se reunirem e tomarem decisões da minha permanência ou não no PT”, disse.