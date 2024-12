Ex-candidata em Olinda, Izabel Urquiza é anunciada para primeiro escalão de secretariado do Cabo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito eleito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), anunciou mais quatro nomes do primeiro escalão do secretariado municipal, neste sábado (28). Entre os nomes divulgados está o da ex-candidata a prefeita de Olinda pelo Partido Liberal (PL), Izabel Urquiza, que agora comandará a Secretaria de Projetos Especiais do Cabo.

Izabel é graduada em Direito pela UFPE e pós-graduada em Direito Administrativo e Tributário, pela mesma instituição e é procuradora de carreira da Caixa Econômica Federal. Já teve passagens como secretária executiva do PRODETUR no Governo do Estado, representante do escritório descentralizado do Ministério das Cidades em Pernambuco, além de ter atuado como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em Olinda. Em Jaboatão dos Guararapes, foi secretária de Projetos Especiais e Captação de Recursos.

Além de Izabel, também foram divulgados os nomes de Sueleide Torres, que será a titular da Secretaria Executiva de Agricultura; Luana Valentim, que assume a Secretaria Executiva de Comunicação e Imprensa, além de Aline Melo, que ocupará a Secretaria Executiva da Mulher. Elas se juntam a Penélope Andrade, que coordenará a pasta de Assistência Social, Mulher e Direitos Humanos.

“Estamos na fase final de formação de nosso time e é com muita alegria que anunciamos os nomes dessas quatro mulheres, que chegam trazendo suas experiências e uma imensa capacidade técnica. O Cabo precisa, e merece, uma equipe de primeira linha, que tenha expertise e vivência para trazer para nossa população iniciativas e ações que se traduzam em qualidade de vida e desenvolvimento com justiça social. Temos pouco mais de 203 mil habitantes e somos a 5ª maior economia de Pernambuco, com um papel estratégico no desenvolvimento do estado. Todo esse potencial tem que se transformar em resultados e oportunidades para nossa gente e nossa equipe está focada nisso”, destacou Lula Cabral.

Confira nomes anunciados até o momento para secretariado do Cabo de Santo Agostinho: