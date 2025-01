Simão Durando toma posse como prefeito de Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No discurso, Simão fez questão de ressaltar o trabalho dos oito últimos anos através das ações iniciadas com ex-prefeito Miguel Coelho

Em Petrolina, Sertão de Pernambuco, o prefeito reeleito Simão Durando e seu vice, Ricardo Coelho, foram empossados na noite desta quarta-feira (1º). Pela primeira vez na história da cidade, a cerimônia de posse foi realizada em pleno coração da periferia. O evento aconteceu na comunidade do João de Deus, na Zona Norte. Na solenidade tomaram posse também todos os vereadores eleitos.

Ao tomar posse, Simão fez questão de ressaltar o trabalho dos oito últimos anos através das ações iniciadas com ex-prefeito Miguel Coelho. Ele destacou as grandes obras em infraestrutura, educação, saúde, social e mobilidade.

"Hoje, depois desses oito anos transformadores, iniciamos um novo governo, com o mesmo grupo, mas com uma simbologia diferente. Temos uma enorme responsabilidade, governar a cidade que passou a ser a maior do interior de Pernambuco. Hoje, somos a locomotiva que conduz o desenvolvimento para o interior", declarou durante o discurso.

"Promovemos o impossível, invertemos a rota, fizemos que todos olhassem para cá, para o semiárido, para a última cidade no mapa de Pernambuco. Mas agora podemos dizer que não somos mais a última. Na verdade, hoje, Petrolina é a primeira cidade, é daqui que a prosperidade e os sonhos estão irrigando Pernambuco."

A escolha do local para a posse não foi apenas simbólica. De acordo com o prefeito reeleito, a administração será marcada por um governo descentralizado, que levará, ainda mais, em consideração as necessidades e desejos da população das periferias.

No local, Simão anunciou ainda um pacote de investimentos para o bairro João de Deus no valor de R$ 14 milhões em equipamentos educacionais, duplicação de avenida, pavimentação de rua e construção de praça.

"Agora é hora de trabalhar principalmente pelos que mais precisam do poder público. Não vamos ficar apenas nessa solenidade, no gesto e no simbolismo. Como primeiro ato de governo estamos assinando cerca de R$ 14 milhões em investimentos para o João de Deus. Este grupo nunca agiu apenas com palavras e gestos, nossa maior marca é o trabalho e continuará sendo nos próximos quatro anos, com Ricardo Coelho ao meu lado, com Miguel, Fernando Filho, Antonio, nosso eterno senador Fernando Bezerra, vereadores, lideranças, e principalmente, com o povo", completou Simão.

Ele encerrou o discurso ao sublinhar que o objetivo é continuar alçando novos voos em qualidade de vida para a população petrolinense e desenvolvimento para o município. "Prometo trabalhar cada dia desses quatro anos com a mesma dedicação e paixão como se fosse o primeiro dia. Petrolina seguirá invertendo a lógica do desenvolvimento, o orgulho do Sertão e de Pernambuco."

Em sua vida política, Simão foi secretário parlamentar do deputado federal Fernando Filho, pela Câmara dos Deputados, exerceu o cargo de diretor do Sest Senat, unidade de Petrolina, e secretário de Governo e Agricultura do município de Petrolina.

Simão foi eleito vice prefeito em 2020 e assumiu a cadeira do poder executivo em 2022, após o atual prefeito, Miguel Coelho, renunciar o mandato para disputar o governo estadual.