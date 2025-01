Felipe Alecrim e Samuel Salazar assumem lideranças na Câmara Municipal do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara Municipal do Recife já tem definido as suas lideranças para o biênio 2025-2026, com destaque para a escolha de Felipe Alecrim (Novo) como líder da oposição e a recondução de Samuel Salazar (MDB) à liderança do governo João Campos (PSB).

Os 37 vereadores foram empossados nessa quarta-feira (1º) evão cumprir seus mandatos na 19ª Legislatura da Casa, entre os anos de 2025 e 2028.

Felipe Alecrim, eleito para liderar a bancada de oposição, afirmou que terá o compromisso de ser uma voz firme na fiscalização e na cobrança por transparência e eficiência no governo do prefeito João Campos. Em sua primeira declaração, Alecrim destacou que sua atuação terá como foco as áreas de saúde, educação e mobilidade urbana.

"Nossa missão é ser uma oposição firme no combate aos abusos e descasos, atuando sempre em prol da transparência e da eficiência na administração pública", afirmou o parlamentar do partido Novo. Já a vice-liderança será assumida pelo vereador Davi Muniz (PSD).

Por outro lado, Samuel Salazar foi reconduzido à liderança do governo. Ao exercer seu primeiro mandato, Salazar foi responsável por articular a aprovação de 100% dos projetos enviados pelo Executivo à Câmara Municipal. Entre as iniciativas aprovadas, destacaram-se medidas voltadas para a saúde, educação, infraestrutura e assistência social.

"Nosso foco será trabalhar em parceria com os demais vereadores para aprovar iniciativas que beneficiem os recifenses e fortaleçam as políticas públicas propostas por João Campos", disse o parlamentar do MDB. Para a vice-liderança do governo, foi escolhido o vereador Hélio Guabiraba (PSB).

Comissão Executiva

A atual legislatura contará com dez vereadores que exercerão o mandato pela primeira vez, com mudanças também no número de cadeiras da Casa, que terá duas vagas a menos em razão da diminuição da população do município, conforme dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após a posse dos vereadores, foi realizada a eleição da nova Comissão Executiva da Casa de José Mariano. Romerinho Jatobá (PSB), que presidiu a Câmara durante a Legislatura anterior, foi reconduzido ao cargo. Também teve sua reeleição garantida o vereador Eriberto Rafael (PSB), que ocupava a primeira-secretaria na gestão passada.

Os demais membros da Comissão Executiva são: Zé Neto (PSB), eleito para a vice-presidência; Ana Lucia (Republicanos), que ocupará a segunda vice-presidência; Aderaldo Pinto, que assumirá a terceira vice-presidência; Cida Pedrosa (PCdoB), eleita para a segunda-secretaria; e Fred Ferreira (PL), na terceira-secretaria. Fabiano Ferraz (MDB) e Gilberto Alves (PRD) foram eleitos suplentes, ocupando, respectivamente, o primeiro e o segundo posto de suplência.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal do Recife